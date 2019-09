Zatrzymany sprawca ataku na recepcjonistkę Data publikacji 23.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło dzisiaj około godziny 10.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku. W holu komendy zaatakowana została recepcjonistka. Napastnik zranił 49-latkę nożem i próbował uderzyć ją młotkiem. Dzięki natychmiastowej reakcji zastępcy dyżurnego mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Recepcjonistka obecnie przebywa w szpitalu miejskim w Rybniku.

Do zdarzenia doszło dzisiaj, 23.09.2019 r., około godziny 10.00, w ogólnodostępnym holu Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Do budynku wszedł mężczyzna, który trzymał w ręku młotek i próbował zaatakować nim recepcjonistkę. Kobieta ratowała się ucieczką, ale wtedy napastnik zranił ją nożem. Dzięki szybkiej reakcji policjanta pełniącego służbę na stanowisku zastępcy dyżurnego, mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli niebezpieczne przedmioty, które miał przy sobie. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczono również nagranie z kamer monitoringu komendy. Zatrzymany to 63-letni mieszkaniec Rybnika. Mężczyzna wcześniej nie był karany. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach skierował na miejsce pracowników wydziału kontroli KWP oraz policyjnych psychologów.

Pokrzywdzona przebywa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Lekarze określają jej stan jako stabilny. Rodzinie pokrzywdzonej oraz interweniującemu policjantowi została zapewniona pomoc policyjnego psychologa.

(KWP w Katowicach / mw)