„Policja wczoraj i dziś, w 100-lecie powstania Policji Państwowej” Data publikacji 23.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj „Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium” - to słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego sprzed wielu lat, które pozostają aktualne. Bardzo ważne jest, by świadectwa historyczne były przekazywane kolejnym pokoleniom. Dlatego Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie zorganizowała konferencję „Policja wczoraj i dziś, w 100-lecie powstania Policji Państwowej”, podczas której licznie zgromadzeni policjanci mogli wysłuchać wystąpień osób, które wiele pracy poświęciły na to, by przybliżyć innym historię policji na polskich ziemiach.

„Przeszłość i historia to nierozerwalna część życia każdego człowieka i każdego narodu. Bez wiedzy o nich nie wiemy, kim do końca jesteśmy, nie możemy być pewni: co do swojej tożsamości, co sobą reprezentujemy, co niesiemy i jakie są pokłady naszej genetycznej podświadomości” – tak we wprowadzeniu do swojej publikacji „Policja Państwowa na północnych obrzeżach II RP” napisała asp. szt. Aneta Lichota z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Olsztyńska policjantka była jedną z osób, które wystąpiły podczas konferencji „Policja wczoraj i dziś, w 100-lecie powstania Policji Państwowej”, która odbyła się w miniony piątek (20.09.2019), a została zorganizowana przez KWP w Olsztynie. Przed licznie zgromadzonymi policjantami, z których większość stanowiła kadra kierownicza garnizonu warmińsko - mazurskiego, wystąpili także prof. hab. Piotr Majer z wykładem zatytułowanym „Policja w systemie ustrojowym Państwa”, Barbara Gawlicka – Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie oraz członek zarządu tego stowarzyszenia Bogusław Kowalewski - który jest wnukiem Tomasza Kowalskiego, policjanta zamordowanego w obozie w Ostaszkowie.

prof. hab. Piotr Majer

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Barbara Gawlicka przed uczestnikami konferencji

asp. szt. Aneta Lichota

Bogusław Kowalewski i nadinsp. Tomasz Klimek

Każde z wystąpień było interesującą podróżą przez historyczne zawiłości ustrojowe, rodzinne przekazy i emocjonalne wspomnienia.

(tm)