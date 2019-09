Policjanci ratowali mężczyznę znajdującego się w sytuacji kryzysowej Data publikacji 23.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Libiążu dotarli na czas i udaremnili próbę samobójczą mężczyzny, który usiłował wyskoczyć z trzeciego piętra bloku. 24-latek został zabrany do szpitala.

Wczoraj tj. 22.09.2019 r., około godziny 18:35, dyżurny Komisariatu Policji w Libiążu odebrał telefon z Centrum Powiadomienia Ratunkowego. Według zgłoszenia mieszkańca Libiąża młody mężczyzna chciał wyskoczyć z balkonu usytuowanego na trzecim piętrze.

St. sierż. Sebastian Machała i jego kolega z patrolu st. post. Wojciech Kieres natychmiast podjechali pod wskazane miejsce. Na miejscu zauważyli mężczyznę, który znajdował się po zewnętrznej stronie balkonu trzymając się rękoma barierki. Policjanci szybko pokonali schody i dotarli do drzwi mieszkania, które na szczęście nie były zamknięte na klucz. Wchodząc do środka podbiegli do okna balkonowego i w momencie, gdy mężczyzna patrzył w dół chwycili go za ręce i wciągnęli do środka. Kilka minut później na miejsce dotarła również załoga pogotowia ratunkowego, która zabrała 24-latka do szpitala, gdzie została mu udzielona pomoc.

( KWP w Krakowie / js )