CBŚP i prokuratura zapobiegły porwaniu kobiety dla okupu Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Ogromne zaangażowanie policjantów CBŚP z Wrocławia i dolnośląskich prokuratorów Prokuratury Krajowej zapobiegło uprowadzeniu kobiety dla okupu. Podczas akcji zatrzymano 3 mężczyzn i zabezpieczono paralizator, pałkę teleskopową oraz kajdanki, które jak wynika z ustaleń śledczych, miały być użyte do porwania i zastraszenia ofiary. Podejrzanych aresztowano na 3 miesiące.

Policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, przy ścisłej współpracy z Dolnośląskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, zapobiegli uprowadzeniu osoby dla okupu.

Z zebranych przez funkcjonariuszy informacji wynika, że osoby mieszkające na terenie województwa dolnośląskiego od połowy sierpnia 2019 roku mogły przygotowywać się do uprowadzenia kobiety, aby uzyskać okup. Pomysł miał się zrodzić w jednym z Zakładów Karnych, gdzie podejrzani odbywali kary pozbawienia wolności. Zleceniodawcą przestępstwa miał być mężczyzna nadal przebywający w więzieniu. Wykonawcami porwania mieli być jego ówcześni współosadzeni, którzy zakończyli już odbywanie kary.

Według śledczych podejrzani przygotowując się do uprowadzenia pozyskali m.in. paralizator, pałkę teleskopową i kajdanki. Wszystko to miało być użyte w celu obezwładnienia ofiary oraz wymuszenia okupu. Jeden z podejrzanych był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, podczas popełniania których działał w sposób bezwzględny, a jego zachowanie miało podłoże wręcz sadystyczne. Mając taką wiedzę policjanci CBŚP z Zarządu we Wrocławiu działali błyskawicznie, ale też bardzo ostrożnie. Musieli zebrać materiał dowodowy wobec podejrzanych, jednocześnie dbając cały czas o bezpieczeństwo potencjalnej ofiary.

W wyniku szeroko zakrojonych działań, przy wykorzystaniu dużych sił i środków technicznych, w piątek (20 września 2019 roku) na terenie województwa dolnośląskiego, funkcjonariusze z Zarządu we Wrocławiu CBŚP zatrzymali 3 mężczyzn, w wieku od 38 do 45 lat. Podczas przeszukań zabezpieczono niebezpieczne narzędzia mające posłużyć do porwania i zastraszenia ofiary. W prokuraturze zatrzymanym przedstawiono zarzuty dot. usiłowania uprowadzenia osoby dla okupu w zbiegu z wymuszeniem rozbójniczym. Wobec wszystkich trzech podejrzanych wrocławski sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Według ustaleń śledczych z CBŚP i prokuratury zabezpieczone przedmioty mogły być wykorzystane do popełnienia innych przestępstw, w tym wymuszenia rozbójniczego. Okoliczności tej sprawy również szczegółowo analizują funkcjonariusze.