Podrobiona odzież i perfumy Data publikacji 24.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Czapki i bluzy z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi znanych światowych marek, a także całą linię produkcyjną służącą do tego celu zabezpieczyli w jednym z domów w Markach policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą KSP. Na „gorącym uczynku” przestępstwa funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 53 i 60 lat. Teraz będą odpowiadali z Ustawy prawo własności przemysłowej.

Policjanci stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą przeprowadzili działania, podczas których zabezpieczyli linię produkcyjną służącą do wytwarzania i nanoszenia na ubrania nielegalnych znaków towarowych.

Po wejściu do jednego, jak się okazało, wynajmowanych domów w Markach natknęli się na osiem maszyn, w tym cztery plotery wraz z komputerami do tworzenia i produkcji znaków towarowych, ręczną prasę, kompresor, a także 8-stanowiskową i 1-stanowiskową maszynę do haftu. Łączna wartość zabezpieczonego sprzętu to ponad 50 tysięcy złotych.

Podczas dokładnego sprawdzenia innych pomieszczeń funkcjonariusze znaleźli gotowe wyroby z naniesionymi już zastrzeżonymi znakami towarowymi. Zabezpieczyli około 610 czapek i bluz o wartości około 62 tysięcy złotych, a także 644 arkusze zawierające około 1500 sztuk nielegalnie wyprodukowanych zastrzeżonych znaków towarowych różnych producentów.

Na miejscu policjanci „na gorąco” zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzewanych o nielegalne nanoszenie zastrzeżonych znaków towarowych znanych światowych marek na wyroby odzieżowe.

Ponadto podczas przeszukania mieszkania należącego do jednego z zatrzymanych mężczyzn funkcjonariusze zabezpieczyli 410 sztuk podrabianych perfum.

53 i 60-latek będą odpowiadali z Ustawy prawo własności przemysłowej. Może im grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

