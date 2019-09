22 tony nielegalnego tytoniu w rękach rawskich policjantów Data publikacji 24.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z rawskiej komendy na terenie jednej z posesji zabezpieczyli blisko 22 tony krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Łączna kwota uszczuplenia podatku akcyzowego wyniosła 15 milionów złotych. W tej sprawie policjanci zatrzymali cztery osoby. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 6 lat więzienia.

19 września 2019 roku kryminalni z rawskiej komendy prowadzili działania skierowane przeciwko przestępczości gospodarczej. Funkcjonariusze otrzymali informację, że na jednej z posesji na terenie gminy Rawa Mazowiecka mogą znajdować się duże ilości wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Policjanci weszli na wytypowaną posesję i zastali sprawców podczas załadunku pudeł kartonowych z suszem tytoniowym na busa. Zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 24-34 lat i kobietę w wieku 23 lat.

Nielegalny towar przechowywany był na terenie posesji należącej do jednego z zatrzymanych. Podczas przeszukania garaży śledczy zabezpieczyli 146 kartonów, każdy o wadze około 150 kg oraz 12 worków jutowych wypełnionych suszem tytoniowym bez polskich znaków akcyzy. Łącznie zabezpieczono blisko 22 tony krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Uszczuplenie Skarbu Państwa zostało oszacowane na 15 milionów zł. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 6 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

Funkcjonariusze z Rawy Mazowieckiej przy wsparciu policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przez dwa dni pracowali nad przeładunkiem i wywiezieniem towaru do Urzędu Celnego w Łodzi. Do sprawdzenia zawartości pudeł został wykorzystany pies służbowy wyszkolony do tropienia narkotyków z KPP w Tomaszowie Mazowieckim. Policjanci sprawdzali również opakowania przy użyciu wykrywacza metali. W czynności zaangażowanych było kilkudziesięciu mundurowych. Na wniosek prokuratora wobec dwóch z podejrzanych mężczyzn sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Wobec jednego z zatrzymanych mężczyzn prokurator zastosował dozór Policji i zabezpieczenie majątkowe.

( KWP w Łodzi / js )