Kierował groźby za pośrednictwem Internetu - namierzyli go policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości

Policjanci ze stołecznego wydziału do walki z cyberprzestępczością zatrzymali 25-letniego mieszkańca Warszawy, który za pośrednictwem Internetu kierował groźby karalne do grupy osób ze względu na ich przynależność wyznaniową. Posiadał on też na swoim komputerze materiały pornograficzne z udziałem małoletnich. Dodatkowo mężczyzna odpowie za znieważenie miejsca pochówku zmarłego. Zatrzymany w prokuraturze usłyszał już zarzuty karne.

Do policjantów ze stołecznego wydziału do walki z cyberprzestępczością wpłynęła informacja o groźbach wobec jednej ze wspólnot religijnych. Niebezpieczne wpisy pojawiły się na jednym z popularnych portali społecznościowych, pod wydarzeniem o charakterze religijnym.

Funkcjonariusze zebrali informacje mogące stanowić dowód w tej sprawie i dokładnie je przeanalizowali. Następnie śledczy ustalili tożsamość mężczyzny odpowiedzialnego za te groźby oraz jego miejsce zamieszkania.

18 września br. kryminalni zapukali do drzwi mieszkania 25-latka. Szczegółowo skontrolowali też inny lokal na Woli, który mężczyzna dzielił ze swoją dziewczyną. W wyniku przeszukań policjanci zabezpieczyli jego komputer. Jak się okazało, na tym urządzeniu mężczyzna posiadał materiały pornograficzne z udziałem małoletnich.

W toku prowadzonego postępowania śledczy weszli także w posiadanie materiałów dodatkowo obciążających zatrzymanego mężczyznę, dotyczących znieważenia miejsca pochówku zmarłej osoby.

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, w ubiegły piątek doprowadzili zatrzymanego do prokuratury na przesłuchanie. Tam przedstawiono mu trzy zarzuty karne, do których 25-latek się przyznał i złożył wyjaśnienia. Za przestępstwa, o które mężczyzna jest podejrzany, sąd mógłby skazać go na karę do 8 lat pozbawienia wolności.

(KSP / mw)