Dyżurny czujny po służbie Data publikacji 24.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurny pajęczańskiej komendy w czasie wolnym od służby podczas przejażdżki rowerowej w miejscowości Brutus zauważył jadącego wężykiem volkswagena passata. Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że 63-letni kierowca auta miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

22 września 2019 roku dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie podczas przejażdżki rowerowej zauważył volkswagena passata, który go wyprzedził i jechał wężykiem. Funkcjonariusz zainteresował się podejrzanym zachowaniem kierującego. Gdy tylko auto zatrzymało się, policjant nie tracąc czasu podbiegł do pojazdu i wyjął kluczyki ze stacyjki. Volkswagenem kierował 63-letni mieszkaniec gminy Rząśnia. Podczas rozmowy funkcjonariusz wyczuł od kierującego silną woń alkoholu, o czym powiadomił dyżurnego komendy Policji. Skierowany na miejsce patrol stwierdził u 63-latka ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina, że jazda na "podwójnym gazie" grozi nie tylko odpowiedzialnością karną i utratą prawa jazdy, lecz również zagraża bezpośrednio zdrowiu i życiu uczestników ruchu drogowego. Nietrzeźwy kierujący to potencjalny zabójca na drodze.

(KWP w Łodzi / js)