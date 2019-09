Ponad 1130 litrów nielegalnego spirytusu ujawnili dzielnicowi z bydgoskiego Błonia Data publikacji 24.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z bydgoskiego Błonia ujawnili nielegalny alkohol i wyroby tytoniowe. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami KAS-u zabezpieczyli ponad 1130 litrów spirytusu. Trefny towar posiadał mieszkaniec osiedla Okole. Alkohol był rozlewany do niespełna litrowych butelek. Ponad 150 butelek było już wypełnionych alkoholem. Do sprawy został zatrzymany 51-latek. Mężczyzna odpowie za swój czyn z kodeksu karno-skarbowego.

W niedzielę, 22.09.2019 r., dzielnicowy z bydgoskiego Błonia ustalił, że na terenie miasta przechowywane są duże ilości nielegalnego alkoholu. Wszystko wskazywało na to, że zajmuje się tym jeden z mieszkańców osiedla Okole. Funkcjonariusz postanowił to sprawdzić. Około południa wspólnie z drugim dzielnicowym pojechał pod wytypowany adres. Tam zastali właściciela posesji.

51-latek w trakcie rozmowy z policjantami był bardzo zdenerwowany. Dzielnicowi zauważyli, że przed pomieszczeniem gospodarczym stoi zbiornik typu Mauser z zawartością bezbarwnej cieczy o pojemności około 50 litrów. Natomiast po sprawdzeniu dwóch pomieszczeń gospodarczych znaleźli kolejne zbiorniki o pojemności 1000 litrów. Jeden z nich był pusty. W środku znajdowała się ciecz o zapachu i konsystencji alkoholu. Co więcej, obok stała paleta z pustymi plastikowymi butelkami o pojemności około 1 litra. Ponadto, w jednym z pomieszczeń ujawniono 200 l beczkę, z której poprowadzony był wąż do butelek stojących na stoliku. Część butelek była już wypełniona cieczą. Dzielnicowi zauważyli też maszynę do sortowania papierosów oraz gotowe etykiety z nadrukiem jednej ze znanych firm produkujących wyroby tytoniowe.

Policjanci wezwali ekipę dochodzeniowo-śledczą. O sytuacji zostali też powiadomieni funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, którzy przyjechali na miejsce. Wspólnie z policjantami przeprowadzili oględziny. Po dokładnym przeszukaniu posesji funkcjonariusze ujawnili łącznie 1134 litry wyrobów spirytusowych, z czego 1000 litrów to alkohol o stężeniu 97%, a 134 litry to alkohol o stężeniu 84%.

Wstępnie oszacowano, że działanie mężczyzny naraziło Skarb Państwa na straty w wysokości blisko 63 tysięcy złotych. To nie wszystko. Na terenie posesji znaleziono też nielegalny tytoń. W tym przypadku uszczuplenie akcyzowe oszacowano na ponad 1500 złotych.

Urządzenia i nielegalny towar zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy KAS-u. Policjanci zatrzymali mężczyznę. 51-latek trafił do policyjnego aresztu.

Wczoraj, 23.09.2019 r., śledczy z bydgoskiego Błonia na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili podejrzanemu zarzut przestępstwa i wykroczenia z kodeksu karno-skarbowego. Materiały sprawy trafiły już do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu.

(KWP w Bydgoszczy)