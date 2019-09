Robot kontra ukryty ładunek wybuchowy – pokaz sprzętu dla pirotechników Data publikacji 24.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląscy kontrterroryści z sekcji minersko-pirotechnicznej wraz ze swoimi kolegami z innych służb wzięli udział w pokazie specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia. Mundurowi mieli okazję przetestować m.in. urządzenie zrobotyzowane „Avangard” oraz robota rzucanego „Throwbot2”. Tego typu specjalistyczne urządzenia i nowoczesne wyposażenie są niezwykle przydatne w niebezpiecznej pracy minerów-pirotechników.

Na terenie katowickiego oddziału prewencji funkcjonariusze Sekcji Minersko-Pirotechnicznej z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach przy współudziale firmy IBCOL zorganizowali pokaz sprzętu oraz wyposażenia dla funkcjonariuszy Sekcji Minersko-Pirotechnicznych. Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach udział w pokazie wzięli specjaliści z różnych formacji m.in. funkcjonariusze placówek Straży Granicznej z Balic i z Pyrzowic, żołnierze Jednostki Wojskowej „AGAT”, funkcjonariusze Sekcji Minersko-Pirotechnicznej SPKP w Krakowie, a także przedstawiciele Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Oprócz kluczowej prezentacji urządzenia zrobotyzowanego AVANGARD, przedstawiciele firmy IBCOL zaprezentowali lekki modułowy taktyczno-pirotechniczny kombinezon TAC 6 E z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy i żołnierzy działających w grupach rozpoznania minersko-pirotechnicznych oraz „rzucany” robot do rozpoznania Throwbot2 mający zastosowanie przy wszelkich działaniach rozpoznawczo-operacyjnych. Jego gabaryty oraz trwałą konstrukcją pozwala na rozpoznanie, skontrolowanie np. podwozia samochodu pod kątem niebezpiecznych przedmiotów.

Jednak głównym zamysłem organizatorów było praktyczne przetestowanie możliwości technicznych urządzenia AVANGARD. W symulowanym scenariuszu działań pirotechnicznych pod pojazdem umieszczono przygotowaną atrapę urządzenia celem sprawdzenia technicznych możliwości wykorzystania robota w zaistniałej sytuacji tj.: zlokalizowanie urządzenia przez system kamer, umiejętność podjęcia podejrzanej paczki, jej odłączenie od pojazdu oraz możliwość zdalnej (symulowanej) neutralizacji poprzez zamontowany na ramieniu wyrzutnik pirotechniczny. Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem obserwowali zmagania urządzenia, które w sprawny sposób realizowało postawione przez organizatorów zadania.

Tego typu urządzenia zrobotyzowane są wykorzystywane przez funkcjonariuszy Sekcji Minersko-Pirotechnicznych i żołnierzy Zespołów EOD (explosive ordnance disposal) w codziennych zadaniach, jak również w szkoleniach do rozpoznania oraz neutralizacji podejrzanych paczek, ładunków itp. Jednakże zastosowane w tym urządzeniu rozwiązania techniczne pozwalają wykorzystać go w całkiem innych działaniach np. negocjacjach, które jak wiadomo, są działaniami bardzo trudnymi i prowadzonymi często przez długi czas. Zastosowane w urządzenie zestawy audio i wideo pozwalają na bardzo łatwy kontakt pomiędzy negocjatorem a przestępcą. Oprócz powyższych urządzenie może wykonywać swoje zadania także w środowisku skażonym bez narażenia na utratę zdrowia, a także życia podejmujących działania funkcjonariuszy.

Na koniec pokazu uczestnicy podsumowali pokaz sprzętu oraz sposób realizacji postawionych przez organizatorów zadań. Praca policyjnych pirotechników to niezwykle odpowiedzialne i niebezpieczne zajęcie. Dobra znajomość tematu, opanowanie i nerwy ze stali to klucz do skutecznego i bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków. Jednak w codziennej pracy niezbędne jest, także specjalistyczne wyposażenie oraz nowoczesny sprzęt, który pozwala sprawnie stawiać czoło zadaniom, jakie stoją przed minerami-pirotechnikami. Od kilku lat mundurowi z Sekcji Minersko-Pirotechnicznej SPKP uczestniczą w targach zbrojeniowych i pokazach specjalistycznego sprzętu oraz urządzeń, gdzie przekazują informacje dotyczące tego, co z punktu widzenia użytkowników sprzętu usprawniłoby ich pracę, a tym samym wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa podczas wykonywanych zadań.

( KWP w Katowicach / js )