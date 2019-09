Na osiemnastkę z pasażerami ponad stan i...kozą w różowych skarpetach Data publikacji 24.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z oświęcimskiej drogówki zatrzymali prawo jazdy młodemu kierowcy, który przewoził pasażerów niezgodnie z przepisami. 18-latek jechał na osiemnaste urodziny koleżanki trzyosobowym volkswagenem transporterem, do którego zabrał sześcioro pasażerów oraz kozę.

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, 21.09.2019 r., w Witkowicach,w gminie Kęty, gdzie policjanci z wydziału ruchu drogowego oświęcimskiej komendy czuwali nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Tuż po godzinie 18.00 na ulicy Beskidzkiej do kontroli drogowej mundurowi zatrzymali samochód dostawczy marki VW Transporter. Za kierownicą pojazdu siedział 18-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego, a obok niego na miejscu pasażera siedziała 16-letnia mieszkanka Witkowic. Podczas czynności policjanci usłyszeli podejrzane hałasy dochodzące z tylnej części pojazdu. W związku z tym nakazali kierowcy, aby otworzył część ładunkową pojazdu. Wtedy okazało się, że wewnątrz, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, podróżuje jeszcze pięciu chłopaków w wieku od 17 do 21 lat oraz … koza w różowych skarpetach. W rozmowie z kierowcą funkcjonariusze ustalili, że wszyscy jechali na osiemnastkę do swojej koleżanki, a koza miała być prezentem urodzinowym.

Kierowca na długo zapamięta ten wyjazd na imprezę, ponieważ za popełnione wykroczenie policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, nałożyli mandat i punkty karne za przewożenie osób niezgodnie z przepisami i w liczbie większej niż dopuszczalna liczba pasażerów.

(KWP w Krakowie / mw)