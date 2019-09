Kolejny sportowy sukces dolnośląskiego policjanta Data publikacji 24.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Przemysław Kozioł cały czas pozostaje w wysokiej sportowej formie. Podczas II Otwartych Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym Federacji WPC, po raz kolejny stanął na podium. Dźwignięcie sztangi o wadze 235 kilogramów dało wrocławskiemu oficerowi srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski. Kolejne zawody i kolejny sukces – takie wyniki w sporcie odnosi się wyłącznie dzięki systematycznej i ciężkiej pracy.

W ubiegły weekend tj. 21 – 22 września br. we Wrocławiu odbyło się wielkie święto powerliftingu - II Otwarte Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Classic RAW, Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW oraz Martwym Ciągu Federacji WPC Polska. Ponad 300 zawodników z całego kraju i z zagranicy stanęło na podestach dla sztangistów, aby rywalizować o tytuł najsilniejszego. Był wśród nich również młodszy inspektor Przemysław Kozioł - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu, który na co dzień nadzoruje funkcjonowanie pionu prewencji wrocławskiej komendy. Policjant już od ponad 30 lat trenuje siłowe dyscypliny. Z sukcesami startuje na krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych.

Wrocławski funkcjonariusz jest wielokrotnym medalistą i ubiegłorocznym Mistrzem Europy Federacji WUAP. Swoimi umiejętnościami i doświadczeniem dzieli się także z nowym pokoleniem sportowców, trenując młodych adeptów sportów siłowych. Na 11. Gali Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego zdobył tytuł najpopularniejszego trenera. Uczestnicząc w II Otwartych Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym Federacji WPC, potwierdził swoją sportową formę i niebywałą siłę, zdobywając srebrny medal w kategorii Open Weteran oraz trzecie miejsce w kategorii Open Służby Mundurowe.

Podnosząc sztangę o wadze 235 kilogramów, pokazał do czego zdolny jest człowiek, dzięki konsekwencji w działaniu i długotrwałemu treningowi. Jak mówi sam policjant, ćwiczenia pomagają mu w codziennej służbie. Sport jest bowiem nie tylko pasją, ale też nauczycielem pokory, systematyczności i ciężkiej pracy. Przypomnijmy tylko, że życiowy rekord wrocławskiego policjanta w martwym ciągu wynosi aż 250 kilogramów.

Gratulujemy świetnego wyniku i życzymy kolejnych sukcesów.

(KWP we Wrocławiu / js)