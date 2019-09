Lublin: Fałszywy policjant w rękach prawdziwych funkcjonariuszy Data publikacji 24.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 170 tys. złotych straciła 69–letnia mieszkanka Lublina. Kobieta uwierzyła w historię fałszywego funkcjonariusza CBŚP i przekazała dane do swojego konta bankowego, z którego bardzo szybko zniknęły wszystkie oszczędności. Biorący udział w oszustwie 33-latek został zatrzymany przez policjantów z KMP w Lublinie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został doprowadzony przed oblicze sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Do oszustwa doszło kilka miesięcy temu. Do 69–latki na telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna podający się za oficera Centralnego Biura Śledczego Policji. Powiedział, że bierze udział w tajnej akcji rozpracowania hakerów i potrzebuje pomocy mieszkanki Lublina. Po tym zadzwonił inny nieznany mężczyzna, który przedstawił się jako prokurator. Wszystko po to, aby uwiarygodnić, ściśle tajną akcję. 69-letnia kobieta uwierzyła w opowieść oszustów i przekazała im dane do własnego rachunku bankowego. Sprawcy bardzo szybko w kilku transzach przelali całe oszczędności kobiety na inne konto bankowe. Łącznie 168 tys. złotych.



Rozpracowaniem sprawy zajęli się policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. Wielomiesięczna praca operacyjna pozwoliła ustalić i zatrzymać jednego ze sprawców. Do zatrzymania 33-latka doszło w Kętrzynie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia.



KG