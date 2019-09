Lubuscy policjanci skutecznie uderzyli w przestępczość narkotykową Data publikacji 24.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Gorzowa i Żagania zlikwidowali plantacje konopi indyjskich i zabezpieczyli pięć kilogramów suszu marihuany. Niektóre z krzewów miały nawet trzy metrów wysokości. Skrupulatnie przygotowana akcja kryminalnych zakończyła się zatrzymaniem 32-latka odpowiedzialnego za plantację. Zabezpieczone krzewy trafiły do badań.

To była dokładnie zaplanowana akcja policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz jednostki z Żagania. Policjanci kryminalni potwierdzili, że wspólne działania przynoszą rezultaty. Zebrane informacje w ramach współpracy, poprzedzone odpowiednim rozeznaniem w terenie, doprowadziły do zlikwidowania plantacji konopi indyjskiej oraz zatrzymania jej właściciela.

Mieszkaniec Żagania był zaskoczony, kiedy do jego mieszkania zapukali funkcjonariusze. Wiedział jednak, że to wizyta nieprzypadkowa. W ogródku znajdowało się 28 krzewów konopi indyjskiej w kilku miejscach. Niektóre z nich miały nawet trzy metrów wysokości. Niewukluczone, że z każdego z nich można było uzyskac nawet kilogram suszu. 32-latek miał także specjalnie przygotowane pomieszczenie, które pełniło funkcję suszarni. Policjanci wykonywali czynności procesowe, w tym przeszukanie. To dodatkowo doprowadziło do odnalezienia pięciu kilogramów suszu marihuany. Krzewy zostały zabezpieczone do kolejnych badań. 32-letni „plantator” został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. W tej sprawie policjanci zbierają nadal materiał dowodowy.

Po przesłuchaniu 32-latek usłyszy zarzuty związane z uprawą konopi indyjskich. Jeżeli potwierdzą się ustalenia i zostanie zebrany niezbędny materiał dowodowy, mężczyzna będzie odpowiadał także za posiadanie znacznej ilości narkotyków.



sierż. Arkadiusz Szlachetko

KPP w Żaganiu