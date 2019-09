Sukces policjanta Biura Kryminalnego KGP w ogólnopolskich zawodach IX Pucharu Polski No Gi Jiu Jitsu Data publikacji 24.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną sobotę, 21 września 2019 r,. na Hali Widowiskowo-Sportowej LOSiR’u w Luboniu obyły się zawody IX Pucharu Polski No Gi Jiu Jitsu 2019, w których zadebiutował policjant Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji mł. asp. Maciej Zawidzki, zajmując wysokie, drugie miejsce na podium. Policjant walczył w kategorii wagowej do 85 kg, w której łącznie startowało 32 zawodników.

Maciej, na co dzień pełniący służbę w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, swoją pasję do sportu rozwija trenując w warszawskim klubie Dragon’s Den. Prywatnie to również miłośnik bezzałogowych statków powietrznych, operator dronów w kategorii VLOS, który posiadane kwalifikacje i umiejętności z powodzeniem wykorzystuje biorąc czynny udział w poszukiwaniach osób zaginionych.

Trzymamy kciuki za dalsze osiągniecia sportowe naszego kolegi!

(Biuro Kryminalne KGP/ mw)