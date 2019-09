Złożenie wiązanki kwiatów w dniu rozpoczynającym egzamin oficerski Data publikacji 24.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W dniu rozpoczynającym egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie Komendant-Rektor WSPol insp. dr hab. Marek Fałdowski oraz delegacja funkcjonariuszy szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (edycja SASW-2/19) oddali cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich śmierć.

Dzisiejsza uroczystość, 24.09.2019 r., to kontynuacja inicjatywy, która miała miejsce 25 kwietnia 2018 r. Wtedy to po raz pierwszy przyszli oficerowie wyszli z pomysłem, aby złożyć kwiaty pod tablicą „Pamięci jeńców obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie - światu ku przestrodze Rodzina Katyńska”. Tego dnia funkcjonariusze rozpoczynają ostatnie zmagania w drodze po pierwszy stopień oficerski Policji. Egzamin jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego wykonywania zadań służbowych. Obejmuje on odrębnie oceniane i następujące kolejno etapy: test wiedzy oraz test umiejętności. Testy te są jednakowe dla policjantów wszystkich rodzajów służb.

Komendant-Rektor podziękował słuchaczom za podtrzymywanie tej pięknej tradycji, którą pielęgnujemy podczas każdej uroczystości odbywającej się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Życzymy powodzenia na egzaminie.

( WSPol w Szczytnie / js )