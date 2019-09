Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - klipy filmowe Data publikacji 24.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Pruszcza Gdańskiego przez cały ubiegły tydzień uczestniczyli w licznych wydarzeniach zorganizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Mundurowi m.in. współtworzyli filmy profilaktyczno – edukacyjne, a podsumowanie działań odbyło się podczas niedzielnego festynu pod hasłem „Dzień bez samochodu”.

Pomiędzy 16 a 23 września obchodzony był Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim współpracowali z Gminą Pruszcz Gdański w promowaniu bezpiecznego przemieszczania się. Inicjatywa dotyczy w szczególności ekologicznych form mobilności: pieszo, rowerem, środkami komunikacji osobistej, transportem zbiorowym. Każdego dnia mundurowi towarzyszyli uczestnikom imprez tematycznych, organizując zabezpieczenie i służąc fachową radą w kwestiach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci byli obecni m.in. podczas rajdów rowerowych, a tydzień podsumowano podczas niedzielnego festynu pod hasłem „Dzień bez samochodu”, gdzie funkcjonariusze pokazywali sprzęt policyjny i odpowiadali na liczne pytania gości imprezy.

Największym zainteresowaniem cieszyły się filmy profilaktyczno – edukacyjne przygotowane z udziałem policjantów. W każdym z nich poruszono tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – zarówno dotyczącą pieszych, rowerzystów, jak i pożądanego zachowania w razie zauważenia wypadku.



Policjanci zawsze chętnie uczestniczą w tego typu inicjatywach promujących bezpieczne przemieszczanie się, a jednocześnie zachęcających do aktywnego spędzania czasu w plenerze.

SPOTY FILMOWE:

Bezpieczna droga do szkoły

Główny przekaz w tym filmie dotyczy dojazdów dzieci do placówek edukacyjnych autobusami szkolnymi. Strażnik gminny omawia zasady bezpiecznego przejazdu oraz przejścia pod okiem opiekuna z przystanku do szkoły. Ponadto spot przybliża akcję „Cytrynka” realizowaną przez Policję z Pruszcza Gdańskiego wspólnie z Gminą Pruszcz Gdański w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły"





Bezpiecznie na rowerze

W tym filmie policjant informuje o przepisach dotyczących obowiązkowego wyposażenia roweru oraz mówi o przepisach dotyczących rowerzystów, szczególnie jeżeli chodzi o korzystanie z chodnika. Funkcjonariusz podkreśla też konieczność zachowania ostrożności podczas przejeżdżania przez jezdnię.





Bezpieczny mały pasażer

W filmie tym nacisk położono na uświadomienie prawidłowego korzystania z pasów bezpieczeństwa. Policjant podkreśla jak ważne jest właściwe przewożenie dzieci w samochodzie. Ukazano także dachowanie samochodu z wykorzystaniem symulatora.





Bezpieczny pieszy

W tym filmie policjant skupia się na przekazaniu najważniejszych zasad bezpieczeństwa dotyczących pieszych. Funkcjonariusz podkreśla, jak ważne jest skupienie uwagi na tym co się dzieje na drodze i przypomina o prawidłowym zachowaniu przy korzystaniu z przejścia dla pieszych.





Widzisz – reaguj

Film ten ukazuje wpadek drogowy i ma na celu pokreślenie jak ważne jest właściwe zachowanie ludzi, którzy zostają świadkami takiego zdarzenia. W spocie tym podkreślono obowiązek udzielania pierwszej pomocy i wskazano krok po kroku jak należy zachować się będąc świadkiem takiego zdarzenia.





Bezpiecznie na hulajnodze

Film prezentuje zasady bezpiecznego poruszania się środkami tzw. transportu osobistego. Policjant omawia zasady współistnienia i odpowiedniego zachowania na wspólnej przestrzeni publicznej przez użytkowników tych środków transportu.





Filmy powstały przy współpracy Gminy Pruszcz Gdański z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim, Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Strażą Gminną Gminy Pruszcz Gdański oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim, Ochotniczą Strażą Pożarną w Łęgowie i Samodzielnym Publicznym Pogotowiem Ratunkowym w Pruszczu Gdańskim.