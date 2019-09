Podziękowania dla zwoleńskich dzielnicowych za odzyskanie skradzionego mienia Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu trafił wyjątkowy list. Dowiadujemy się z niego o wzorowej postawie dwóch zwoleńskich policjantów, którzy podczas przeprowadzanej interwencji wykazali się zaangażowaniem i determinacją, co doprowadziło do odzyskania skradzionych pieniędzy z jednej ze stacji paliw na terenie powiatu. Dzielnicowi asp. szt. Piotr Hebdziński i asp. szt. Wojciech Grzybowski otrzymali list z podziękowaniem i życzeniami wytrwałości oraz satysfakcji z pełnionej służby.

Policjanci niejednokrotnie udzielają pomocy, a także interweniują w sytuacji, kiedy zdrowie, życie oraz mienie jest zagrożone. Ochrona tych wartości zawsze jest priorytetem podczas wykonywania zadań przez funkcjonariuszy w codziennej służbie. Godna uznania postawa dwóch zwoleńskich policjantów zapewne przeszłaby bez echa, gdyby nie list przesłany do komendy. Jak mówią sami zainteresowani - robili tylko to, co do nich należało.

W liście pracownicy i kierownictwo jednej ze stacji paliw na terenie powiatu zwoleńskiego dziękują dzielnicowym, którzy interweniowali na stacji, gdzie doszło do kradzieży pieniędzy z kasy. Szybka i sprawna reakcja oraz znajomość terenu doprowadziła do ustalenia i zatrzymania sprawcy kradzieży oraz odzyskania pieniędzy.

Asp. szt. Piotr Hebdziński i asp. szt. Wojciech Grzybowski to policjanci pracujący w Rewirze Dzielnicowych KPP w Zwoleniu, są doświadczonymi funkcjonariuszami, co udowodnili w czasie interwencji.

Autor: asp. Krzysztof Gregorczyk