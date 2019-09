Kierowcy na rondzie Wojska Polskiego w Płocku Data publikacji 25.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z zespołu wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Płocku analizują przesłane materiały wideo, na których zarejestrowane zostały najbardziej niebezpieczne zachowania kierowców na rondzie Wojska Polskiego w Płocku.

Komeda Miejska Policji w Płocku w lipcu zwróciła się do Straży Miejskiej o obserwację i rejestrację za pomocą kamer monitoringu miejskiego niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego w rejonie ronda Wojska Polskiego w Płocku. Decyzja o podjęciu takich działań była konieczna w związku ze znacznym wzrostem liczby zdarzeń drogowych w tym miejscu.

Już ponad 300 wykroczeń zarejestrowała obsługa kamer monitoringu miejskiego, a wśród nich zostały ujawnione bardzo poważne przypadki łamania przepisów i przekraczania granic zdrowego rozsądku przez kierowców. Dlatego policjanci z zespołu wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Płocku analizują przesłane materiały wideo, ustalają właścicieli aut i wzywają do stawiennictwa w płockiej komendzie, przedstawiając materiał z zarejestrowanym wykroczeniem. Wizyta w komendzie dla wielu z nich kończy się mandatem karnym i zdecydowanie można powiedzieć, że to najmniej dotkliwa forma kary za wykroczenie, które mogło doprowadzić do tragedii na drodze.

Policjanci ponownie apelują do kierowców o stosowanie się do sygnalizacji świetlnej, zachowanie szczególniej ostrożności i zdrowego rozsądku na drodze.

( KWP w Radomiu / js )