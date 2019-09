Wepchnęli 9-latka do bagażnika i grozili mu. Podejrzanych zatrzymali policjanci Data publikacji 25.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych o pozbawienie wolności 9–latka, którego zamknęli w bagażniku samochodu. Mężczyźni mieli także kierować groźby wobec chłopca. 25 i 26-latek usłyszeli już zarzuty. Sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

10 września w jednej ze wsi w powiecie nowosolskim dwóch mężczyzn siłą wepchnęło 9-letniego chłopca do bagażnika samochodu marki Volkswagen. Po kilkunastu minutach wypuścili wystraszone dziecko, które natychmiast uciekło do domu, gdzie o wszystkim opowiedziało swojej mamie. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast zajęli się tą sprawą i dzięki profesjonalnie przeprowadzonym czynnościom namierzyli obu podejrzanych. Zebrany w tej sprawie przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów zatrzymanemu 25 i 26-latkowi. Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Najbliższy miesiąc mężczyźni spędzą w areszcie. W tej sprawie wszczęto śledztwo o czyn z art. 189§2a KK i 245 KK. Za pozbawienie wolności osoby nieporadnej ze względu na wiek grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: mł. asp. Renata Dąbrowicz - Kozłowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowa Soli