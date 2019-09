Stadionowi chuligani zatrzymani przez policjantów Data publikacji 25.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci ustalili i zatrzymali sześciu stadionowych chuliganów, którzy podejrzani są o wniesienie i odpalenie rac na meczu żużlowym 28 lipca. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, zostali oddani pod dozór Policji i mają orzeczone zakazy stadionowe.

Podczas meczu żużlowego pomiędzy Stelmet Falubaz Zielona Góra a Truly Work Stal Gorzów Wlkp., który odbył się 28 lipca na stadionie przy ul. Wrocławskiej w sektorze kibiców zielonogórskiej drużyny odpalone zostały race. Policjanci z Wydziału Kryminalnego jeszcze po meczu zatrzymali jednego z mężczyzn odpowiedzialnych za ten czyn. W kolejnych tygodniach dzięki rozpoznaniu i pracy operacyjnej ustalili i zatrzymali kolejnych pięciu mężczyzn. Ostatni został zatrzymany w miniony piątek (20 września).

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty z art.59§1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – wnoszenie i posiadanie materiałów pirotechnicznych na imprezie masowej. Jeden z nich usłyszał taki zarzut dwukrotnie – ponieważ w dniu zatrzymania 11 sierpnia miał przy sobie noże, których wnoszenie na imprezę masową także jest niedozwolone.

Zatrzymani to czterej zielonogórzanie w wieku od 25 do 28 lat, 24-letni mieszkaniec powiatu świebodzińskiego i 19-letni mieszkaniec powiatu nowotomyskiego. Dwóch podejrzanych przyznało się do winy i przyjęło karę grzywny w wysokości 1800 zł zaproponowaną przez prokuratora. Czterej pozostali będą odpowiadać na rozprawie przed sądem. Za popełniony czyn grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Cała szóstka została oddana pod dozór Policji i ma orzeczone zakazy uczestniczenia w imprezach sportowych z udziałem klubu sportowego Stelmet Falubaz Zielona Góra na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie ma tolerancji dla stadionowych chuliganów – zielonogórscy policjanci od wielu lat konsekwentnie prowadzą działania w celu ustalenia i zatrzymywania winnych naruszeń ładu i porządku podczas żużlowych meczy.

Przypominamy:

USTAWA z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Art. 59. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 651 i 730), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe,

podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 60. 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy,

podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 66. Wobec sprawców przestępstw, o których mowa w art. 59 i 60 niniejszej ustawy, sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową.

Źródło: podinsp. Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze