Policjanci zatrzymali osiem osób oszukujących seniorów Data publikacji 26.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Podlascy policjanci zatrzymali już osiem osób podejrzanych o oszustwa metodą "na wnuka" i "na policjanta”. Cztery z nich najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Z kolei wobec trzech pozostałych osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, a wobec jednej z kobiet również poręczenie majątkowe. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są dalsze zatrzymania.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz Dochodzeniowo–Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, wspólnie z mundurowymi z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, zatrzymali osiem osób podejrzanych o oszustwa metodą „na wnuka" i "na policjanta”.

Zatrzymani to głównie „werbownicy”. Zgromadzony w toku wykonywanych czynności materiał dowodowy wskazuje, że proceder oszustw może obejmować nie tylko obszar Podlasia ale całego kraju i trwa od co najmniej grudnia 2018 roku.

Do pierwszych zatrzymań doszło w połowie czerwca, na terenie powiatu sokólskiego. Zatrzymani wówczas zostali dwaj mężczyźni, w wieku 20 i 39 lat. Jak ustalili funkcjonariusze, osoby te mogą mieć związek z przestępstwem do którego doszło na terenie Wasilkowa. Wówczas do jednej z mieszkanek miasta zadzwonił mężczyzna, który podając się za policjanta oświadczył, że synowa seniorki miała wypadek drogowy i aby uniknąć więzienia, natychmiast potrzebuje pieniędzy. Zdenerwowana 63-latka w umówionym miejscu przekazała fałszywemu mundurowemu prawie 5 tysięcy złotych.

Dzięki wnikliwej pracy operacyjnej, kolejnych pięć osób wpadło w ręce policjantów już miesiąc później. Wśród nich znalazły się trzy kobiety: 25, 27 oraz 36-latka. Jedna z nich podejrzana jest o pełnienie roli „telefonistki”, natomiast druga „odbieraka” - w okresie od grudnia 2018 roku do czerwca tego roku. Z kolei jeden z zatrzymanych mężczyzn prawdopodobnie pełnił rolę „logisty” oraz „telefonisty”, drugi zaś „werbownika”. 36-latka oraz 29 i 66-latek najprawdopodobniej mają związek z oszustwami metodą "na wnuka" i "na policjanta”, do których doszło na terenie powiatu białostockiego w połowie tego roku. Natomiast ich 27-letnia koleżanka podejrzana jest o dokonanie oszustw w Łomży, w okresie od grudnia 2018 roku do czerwca 2019 r.

Kolejna realizacja podlaskich policjantów została przeprowadzona dwa dni temu, na terenie gminy Wasilków oraz Białegostoku. W wyniku policyjnych działań zatrzymany został 40-latek. Mężczyzna podejrzany jest o to, że 20 lutego br. wspólnie z innymi osobami prawdopodobnie doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem mieszkańca Krakowa, po uprzednim wprowadzeniu go w błąd. Pokrzywdzony myśląc, że rozmawia z policjantem, a następnie prokuratorem, przekazał drogą telefoniczną kody służące do wykonywania przelewów bankowych oraz swój numer konta bankowego. W efekcie mężczyzna stracił 30 tysięcy złotych.

Zgromadzone dowody pozwoliły na przedstawienie zarzutów wszystkim zatrzymanym.

Cztery osoby w wieku 20, 29, 36 i 40 lat najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Z kolei wobec trzech pozostałych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, a wobec 27-latki również poręczenie majątkowe w wysokości 5 tysięcy złotych.

Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są dalsze zatrzymania.

Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia.

(KWP w Białymstoku/ mw)