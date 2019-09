Policjanci odzyskali auto warte blisko pół miliona złotych Data publikacji 26.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z kolegami ze Szczecina i Wołowa odzyskali skradzione na terenie Niemiec auto marki BMW o wartości blisko pół miliona złotych. W tej sprawie zatrzymanych zostało dwóch mieszkańców powiatu wołowskiego. Ponadto na posesji jednego z mężczyzn zabezpieczono podzespoły kilku pojazdów marki Audi skradzionych na terenie Polski i Niemiec. Straty jakie spowodowali sprawcy sięgają 1,1 miliona złotych. Obaj zatrzymani mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Wspólne działania funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z funkcjonariuszami Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i Komendy Powiatowej Policji w Wołowie doprowadziły do odzyskania skradzionego na terenie Niemiec samochodu osobowego marki BMW o wartości blisko pół miliona złotych. W trakcie prowadzonych działań na terenie Wołowa policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 35 i 39 lat. Okazało się, że obaj są mieszkańcami powiatu wołowskiego. Podczas przeszukania posesji jednego z zatrzymanych policjanci zabezpieczyli części i podzespoły z kilku pojazdów marki Audi, które zostały skradzione na terenie Polski i Niemiec. Oprócz tego funkcjonariusze znaleźli susz konopi indyjskich, z którego można uzyskać blisko 1800 porcji narkotyku.

Realizując dalsze czynności do sprawy funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz z wołowskimi policjantami, zabezpieczyli kolejny pojazd marki Audi, będący w użytkowaniu partnerki jednego z mężczyzn. Pojazd ten po sprawdzeniu w systemach okazał się być klonem innego pojazdu.

Jak ustalili policjanci, straty jakie spowodowali sprawcy sięgają 1,1 miliona złotych.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, paserstwa, a także posiadania środków odurzających. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za szereg przestępstw mężczyźni odpowiedzą przed sądem. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP we Wrocławiu / js )