Kolejni piraci drogowi zatrzymani przez grupę SPEED Data publikacji 26.09.2019 Policjanci z grupy SPEED zatrzymali do kontroli drogowej kierujących, którzy znacznie przekroczyli dozwoloną prędkość. Na drodze krajowej S3, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h, dwóch amatorów szybkiej jazdy zbyt mocno wcisnęło pedał gazu. Jeden z nich jechał 199 km/h, kolejny pędził aż 209 km/h. Obaj mężczyźni zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 500 zł, a na ich konto trafiło 10 puntów karnych.

Policjanci lubińskiego zespołu działającego w ramach grupy SPEED pełnili służbę, patrolując drogę krajową S3. Funkcjonariusze reagowali na zachowania kierowców, którzy rażąco łamiąc przepisy ruchu drogowego, stwarzali realne zagrożenie dla innych użytkowników dróg.

Mundurowi zatrzymali do kontroli dwóch amatorów szybkiej jazdy. Ich brawurowe i niebezpieczne zachowanie na drodze zostało zarejestrowane przez kamerę laserowego miernika prędkości. Pierwszy z nich, 28-letni kierujący samochodem marki Skoda, bez wątpienia może zostać zakwalifikowany do grona piratów drogowych, ponieważ ignorując obowiązujące limity, przekroczył dozwoloną prędkość o 79 km/h. Kolejny niechlubny rekordzista, siedzący za kierownicą samochodu osobowego marki Opel, miał na liczniku aż 209 km/h, czyli aż o 89 kilometrów więcej niż pozwalają na to przepisy.

Za niebezpieczne zachowanie, zagrażające innym podróżnym, obaj mężczyźni zostali zatrzymani do kontroli drogowej. Każdy z nich otrzymał mandat karny w wysokości 500 złotych, a na ich konto trafiło 10 puntów karnych.

(KWP we Wrocławiu / kp)