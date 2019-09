Kolejne uderzenie bydgoskich kryminalnych w narkotykowy biznes Data publikacji 26.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 2 kg marihuany zabezpieczyli bydgoscy kryminalni z wydziału narkotykowego. Policjanci zabezpieczyli też substancję MDMA, z której można by było zrobić ponad 50 porcji tego narkotyku. Do sprawy zatrzymali 30-letniego mieszkańca Fordonu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Kryminalni z bydgoskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej wpadli na trop mężczyzny, który najprawdopodobniej mógł posiadać zakazane środki psychoaktywne. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że tym przestępczym procederem zajmuje się mieszkaniec Fordonu. Policjanci ustalili jego dokładne miejsce zamieszkania.

W poniedziałek, 23.09.2019 r., przystąpili do działania i namierzyli go przy jednym z garaży w Fordonie. 30-latek był zaskoczony wizytą kryminalnych. Po dokładnym przeszukaniu garażu okazało się, że mężczyzna przechowywał tam narkotyki. Funkcjonariusze znaleźli kilka worków z zielonym suszem roślinnym oraz beżową zbryloną substancję. Ponadto, znaleźli elektroniczną wagę i pieniądze.

Wstępne badania narkotesterem wykazały, że susz to marihuana, a zbrylona substancja to MDMA. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 2 kg narkotyków. Kryminalni przeszukali też jego samochód i mieszkanie. 30-latek został zatrzymany i dowieziony do policyjnego aresztu.

Dalej sprawą zajęli się śledczy z Fordonu, którzy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili zatrzymanemu zarzut dotyczący posiadania znacznych ilości narkotyków oraz wprowadzania ich do obrotu. Po zapoznaniu się z aktami sprawy sąd aresztował 30-latka na najbliższe trzy miesiące. Teraz może mu grozić do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / js)