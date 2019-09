Policjanci przedstawili zarzuty dwóm zatrzymanym, którzy odpalili race podczas meczu Data publikacji 26.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z wejherowskiej komendy ustalili tożsamość dwóch mężczyzn, którzy podczas meczu odpalili race na wejherowskim stadionie. 18 i 19-latek zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Za popełnione czyny odpowiedzą przed sądem.

We wtorek, 24.09.2019 r., policjanci zabezpieczali mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami z Wejherowa i Gdańska. Impreza odbyła się na wejherowskim stadionie. Do zabezpieczenia meczu skierowanych zostało kilkuset policjantów. Od początku spotkania na stadion skierowano mobilne centrum monitoringu oraz dodatkowych funkcjonariuszy, którzy dodatkowo rejestrowali sytuację na stadionie. W pewnym momencie, podczas trwania pierwszej połowy meczu, zostały odpalone race.

W związku z tym zdarzeniem policjanci szczegółowo analizowali zgromadzone nagrania. Kryminalni zajmujący się sprawą ustalili tożsamość dwóch mężczyzn, którzy odpalili race na stadionie.

Na podstawie zebranych dowodów policjanci przedstawili dwóm zatrzymanym mężczyznom zarzuty, a ci przyznali się do winy. Sprawa teraz zostanie skierowana do sądu rejonowego, który zadecyduje o wymiarze kary. Za popełnione czyny grozi m.in. kara aresztu albo grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł.

Policjanci pracują nad ustaleniem tożsamości kolejnych osób.

(KWP w Gdańsku / mw)