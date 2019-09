Zatrzymany za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej już w policyjnym areszcie Data publikacji 26.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z koszalińskiej komendy w wyniku przeprowadzonych działań operacyjnych ustalili i zatrzymali w Koszalinie 39-letniego mężczyznę, który usiłował dopuścić się przestępstwa na szkodę małoletniej dziewczynki. Funkcjonariusze nadal pracują nad wyjaśnieniem okoliczności tego zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek, przy ulicy Zwycięstwa. Dyżurny koszalińskiej komendy został poinformowany przez rodziców o tym, że do idącej ulicą ich małoletniej córki podszedł nieznany mężczyzna, który poprzez użycie siły fizycznej oraz groźby zmusił ją do pójścia z nim w kierunku parku. Na szczęście w pobliżu przejeżdżał mężczyzna, który znał małoletnią, a także jej członków rodziny. Zainteresował się tym, że dziewczynka idzie z obcą osobą i płacze. Natychmiast zatrzymał swój pojazd i podbiegł do małoletniej. W tym samym momencie 39-latek oddalił się.

Po uzyskaniu zgłoszenia przez koszalińskich policjantów, na miejsce natychmiast skierowani zostali funkcjonariusze wydziału kryminalnego i podległe patrole. Mundurowi weryfikowali wcześniej uzyskane informacje i ustalali szczegóły. Policjanci przez kolejne godziny sprawdzali przyległe ulice, przeglądali monitoring miejski i z pobliskich punktów handlowych, aby ustalić kierunek oddalenia się sprawcy. Przesłuchane zostały osoby, które mogły pomóc w identyfikacji mężczyzny. Mundurowi sprawdzili również placówki i miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne. Nawiązali współpracę z instytucjami, które mogłyby przyczynić się do ustalenia tożsamości mężczyzny.

Dzięki szybkim działaniom i pracy operacyjnej policjantów już niespełna dobę od zdarzenia kryminalni ustalili miejsce pobytu oraz zatrzymali podejrzewanego.

39-latek obecnie przebywa w policyjnym areszcie. Kryminalni wykonują dalsze czynności i gromadzą materiał dowodowy, który zostanie przekazany do oceny i kwalifikacji prawnej czynu Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie.

(KWP w Szczecinie / mw)