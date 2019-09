Podziękowania od przedstawiciela Polskich Linii Kolejowych dla policjantów z powiatu krakowskkego Data publikacji 26.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 24 września br. w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie przedstawiciel Polskich Linii Kolejowych podziękował policjantom z Zabierzowa za sprawne działanie i zatrzymanie sprawców dewastacji mienia na terenie linii kolejowej w Zabierzowie.

St. sierż. Kamil Kowalik oraz post. Adrian Paździor z Komisariatu Policji w Zabierzowie, w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie mł. insp. Tomasza Drożdżaka, zostali uhonorowani przez Pana Adama Kosakowskiego z Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie, za sprawne działania podjęte podczas interwencji, w wyniku której zatrzymali sprawców uszkodzenia infrastruktury kolejowej.

Do zdarzenia doszło 7 września br. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o nanoszeniu graffiti na ekranach dźwiękochłonnych na terenie linii kolejowej w Zabierzowie, policjanci udali się na miejsce. Dzięki ich szybkim i sprawnym działaniom, a także dobrej współpracy z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, osoby, które dopuściły się tego czynu zostały przez policjantów namierzone i zatrzymane (o czym pisaliśmy tutaj: http://kpp-krakow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/mlodzi-pseudografficiarze-zatrzymani ).

„Funkcjonariusze wykazali się skutecznością, efektywnością i błyskawicznie przeprowadzoną akcją ujęcia sprawców dewastacji infrastruktury kolejowej”. Działania policjantów „doprowadziły do zatrzymania osób nieuprawnionych do przebywania na obszarze kolejowym naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz dokonujących aktów wandalizmu poprzez nanoszenia graffiti wzdłuż ekranów dźwiękowych na terenie stacji kolejowej w Zabierzowie”. „Zaprezentowana przez policjantów szybkość i skuteczność działania w koordynacji z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, poparta umiejętnością przewidywania, analizy informacji oraz planowania czynności, z pewnością stanowi wzór do naśladowania”– pisze w liście, złożonym na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie. Wyrazy wdzięczności za dotychczasową współpracę, zarówno komendantowi, jak i policjantom złożył również obecny na spotkaniu Zastępca Komendanta Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie Pan Franciszek Florek.

St. sierż. Kamil Kowalik oraz post. Adrian Paździor wykazali się dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem w wykonywaniu obowiązków służbowych. Jesteśmy dumni, że w naszych szeregach są tacy policjanci – podsumował na koniec mł. insp. Tomasz Drożdżak.

W wydarzeniu uczestniczyli także Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie nadkom. Jacek Rosół, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Zabierzowie asp. Piotr Solarz oraz podinsp. Dominik Jurczak i st. asp. Marcin Nowak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

(KWP w Krakowie / js)