Dźgnął nożem konkubinę i uciekł - zatrzymali go policjanci Data publikacji 26.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Lęborka zatrzymali 39-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa swojej konkubiny. Mężczyzna miał ranić kobietę nożem, a następnie uciec z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu dożywocie.

W poniedziałek, 23 września, około godziny 19:00 oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w jednej z miejscowości pod Lęborkiem doszło do awantury. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że 39-latek przyszedł do swojej byłej konkubiny i wszczął awanturę. Podczas niej ranił swoją konkubinę nożem. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zastali w mieszkaniu zranioną kobietę. Na miejsce natychmiast skierowano pogotowie. W pierwszej kolejności udzielono pomocy pokrzywdzonej. 26-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala w Gdańsku.

Z ustaleń policjantów wynikało, że sprawca uciekł w kierunku pobliskiej miejscowości. W niespełna kilkanaście minut od zdarzenia policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. W chwili zatrzymania 39-latek był pijany.

Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za który grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego w Lęborku zastosowano wobec 39-latka 3-miesięczny areszt.

(KWP w Gdańsku / kp)