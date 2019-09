Oszuści zatrzymani Data publikacji 26.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu KMP w Lublinie zatrzymali dwóch oszustów. 19-letni mieszkaniec Podlasia brał udział w oszustwie metodą na policjanta, gdzie 69-latka straciła blisko 170 tys. złotych. Drugi z zatrzymanych to 68-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego. Jego ofiarą na początku września padła 62-latka, która dała się namówić na wzięcie pożyczki. Ostatecznie zaciągnęła kredyt i przekazała oszustom blisko 20 tys. zł. Dziś obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury. Policjanci wnioskują o środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztu.

Na początku września do jednej z mieszkanek Lublina zadzwonił mężczyzna. Przedstawił się on jako policjant z komisariatu, który chce przestrzec 62-latkę przed oszustwem. Według fałszywego policjanta pokrzywdzoną miała odwiedzić kobieta chcąca wyłudzić od niej pieniądze. 62-latka została poproszona o przekazanie wszystkich oszczędności policjantom, a gdy okazało się, że nie dysponuje gotówką dała się namówić na wzięcie pożyczki. Ostatecznie zaciągnęła kredyt i przekazała oszustom blisko 20 tys. zł przekazała przelewem oszustom.

Do kolejnego oszustwa doszło kilka miesięcy temu. Do 69-latki na telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna podający się za oficera Centralnego Biura Śledczego Policji. Powiedział, że bierze udział w tajnej akcji rozpracowania hakerów i potrzebuje pomocy mieszkanki Lublina. Po tym zadzwonił inny nieznany mężczyzna, który przedstawił się jako prokurator. Wszystko po to, aby uwiarygodnić, ściśle tajną akcję. 69-letnia kobieta uwierzyła w opowieść oszustów i przekazała im dane do własnego rachunku bankowego. Sprawcy bardzo szybko w kilku transzach przelali całe oszczędności kobiety na inne konto bankowe. Łącznie 168 tys. złotych.

W rozpracowaniu tego typu przestępstw specjalizują się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. Funkcjonariusze, bardzo dokładnie analizują każde przestępstwo. W tym przypadku na ustalenie sprawcy nie trzeba było długo czekać. 62-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego w ręce lubelskich policjantów wpadł wczoraj. Jak wynikało z ustaleń brał on udział w oszustwie na kwotę blisko 20 tys. złotych. Również wczoraj w ręce policjantów wpadł 19-letni mieszkaniec Podlasia. Jest to już druga osoba zatrzymana do sprawy oszustwa metodą na policjanta, gdzie 69-latka straciła blisko 170 tys. złotych.

Dziś obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury. Policjanci wnioskują o środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztu. Za oszustwo grozi do 8 lat więzienia.

