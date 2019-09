Podejrzany o seksualne wykorzystanie małoletniej zatrzymany Data publikacji 26.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 26 września 2019 r. w ramach policyjnej współpracy na terenie województwa opolskiego został zatrzymany 50-letni mężczyzna podejrzewany o seksualne wykorzystanie osoby małoletniej.

Do zdarzenia doszło 19 września 2019 roku. Wówczas podejrzewany dopuścił się przestępstwa o charakterze seksualnym wobec małoletniej poniżej 15 roku życia. Po otrzymaniu informacji o tym przestępstwie zduńskowolscy policjanci podjęli natychmiastowe działania zmierzające do ustalenia sprawcy tego czynu. Zabezpieczono między innymi nagrania z monitoringu oraz sporządzono portret pamięciowy sprawcy. Poza czynnościami o charakterze procesowym wykonano szereg innych ustaleń, a także opublikowano w mediach komunikat z wizerunkiem poszukiwanego mężczyzny. Podjęte czynności doprowadziły do zatrzymania 50-letniego mieszkańca województwa opolskiego. Aktualnie pod nadzorem prokuratury trwają czynności w tej sprawie. Gromadzony jest materiał dowodowy. Niewykluczone, że sprawca dopuścił się innych podobnych przestępstw na terenie Polski. Śledczy proszą o kontakt osoby, które mogły paść ofiarą zatrzymanego mężczyzny. Za popełnienie przestępstwa o charakterze pedofilskim grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.



Pokrzywdzonych prosimy o telefoniczny kontakt funkcjonariuszem zajmującym się sprawą – tel. kom. 601 356 422 lub z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli – 43 8244311, 43 8244303.

(KWP w Łodzi / kp)