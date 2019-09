Bohater w mundurze Data publikacji 26.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W czasie wolnym od służby ratują tonące dziecko, stają w obronie zaatakowanej przez napastnika starszej pani, ewakuują przedszkolaki z przechylonego nad skarpą autobusu i wynoszą rannych z zawalonego budynku – tacy są polscy policjanci. Dziś (26 września br.) minister Mariusz Kamiński podziękował 142 funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom z komend Policji w całej Polsce. W uroczystości wzięła udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki oraz komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Wyróżnieni policjanci niejednokrotnie w czasie wolnym od służby ratowali zdrowie i życie innych osób. Udowadniali, że policjantem jest się zawsze i wszędzie, a służba w Policji to także ich pasja.

Obecna na uroczystości marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła, że służba w Policji to rodzaj misji: – Jesteście powołani, aby nieść pomoc innym. Służba w Policji nie jest dla Was przypadkiem, ale jest dla Was misją, której oddajecie się z pasją i dumą. Zapewniacie nam bezpieczeństwo nawet po służbie.

– Jestem szczególnie dumny z tego, że mundur i służba policjanta nabiera nowego sensu. Budujecie ją w oparciu o nowy etos – powiedział podczas uroczystości premier Mateusz Morawiecki. – Na służbie lub po służbie jesteście gotowi do niesienia pomocy ludziom. Drodzy policjanci i policjantki, dziękuję, że cierpliwie służycie polskiemu społeczeństwu – dodał premier.

– Są z nami funkcjonariusze, którzy wynosili nieprzytomne kobiety z płonących domów, którzy ratowali tonące dzieci, którzy na ulicy ratowali bitych i katowanych przez bandytów niewinnych ludzi. Często robiliście to poza służbą – podkreślił minister Mariusz Kamiński, w słowach skierowanych do policjantów. Szef MSWiA dodał również, że rząd stara się zapewnić funkcjonariuszom jak najlepsze warunki służby: – Rolą rządu jest to, abyście mieli nie tylko satysfakcję zawodową, ale również to, żeby uposażenia, jakie otrzymujecie, były adekwatne do pracy i Waszej ofiarności – powiedział Mariusz Kamiński.

Komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk swoje podziękowania skierował na ręce ministra Mariusza Kamińskiego: - Dziękuję za to Panie Ministrze, że Ci wspaniali ludzie w policyjnych mundurach, w tak wspaniałej oprawie i z udziałem tak znamienitych gości mogą dziś odebrać wyróżnienia za te niezwykłe postawy - powiedział komendant.

Szef polskiej Policji zwrócił się także do wyróznionych policjantów: - Przede wszystkim Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy chciałem podziękować Wam, podziękować za te niezwykłe przykłady wzorowej, policyjnej służby (...) To Wy każdego dnia zakładacie policyjny mundur, aby nieść Polakom i wszystkim tym, którzy przybywają do naszej pięknej Ojczyzny, tą jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa (...) Bardzo nisko Wam się kłaniam (...) Bardzo nisko kłaniam się Waszym rodzinom - dodał.

Podczas uroczystości, minister spraw wewnętrznych i administracji przypomniał, że od 1 stycznia każdy funkcjonariusz Policji otrzyma podwyżkę w wysokości 500 zł brutto. – Obecnie intensywnie pracujemy w MSWiA nad nowym motywacyjnym systemem dla tych funkcjonariuszy, którzy ukończyli 25 lat służby i uzyskali uprawnienia emerytalne, bo chcielibyśmy, żeby nadal pozostali w służbie – dodał szef MSWiA. Minister Mariusz Kamiński zadeklarował również wzmocnienie sytuacji prawnej polskich funkcjonariuszy: – Funkcjonariusz Policji, który przeprowadza interwencję, musi czuć, że za nim stoi siła państwa polskiego, a przestępca, który podnosi rękę na funkcjonariusza musi wiedzieć, że reakcja państwa będzie nieuchronna i szybka. Minister, przywołując statystykę napaści na funkcjonariuszy Policji, podkreślił, że „czas z tym skończyć”.

Bohaterowie w mundurach

Wśród wyróżnionych nagrodą z Funduszu Nagród Ministra jest st. sierż. Anna Dudek-Berlińska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. 21 sierpnia br. policjantka uratowała życie 5-letniej dziewczynce, która podczas jazdy samochodem z opiekunami zakrztusiła się słodyczami. Funkcjonariuszka udrożniła drogi oddechowe dziecka, a następnie, nie czekając na przyjazd karetki, z dziewczynką na rękach pobiegła po pomoc do najbliższej placówki służby zdrowia.

Bohaterski czyn sierż. szt. Patryka Chrastka z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu szeroko opisywały media. 3 września br. funkcjonariusz, w czasie urlopu wypoczynkowego w Hurghadzie, uratował tonące dziecko. 5-letnia dziewczynka, krztusząc się, nagle zniknęła pod lustrem wody. Policjant szybko podpłynął do tonącego dziecka, wyciągnął je spod wody i odholował do brzegu. Nikt inny nie zareagował.

W czasie wolnym od służby sierż. szt. Konrad Wojciechowski, przewodnik psa służbowego Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego II Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wspólnie z innym funkcjonariuszem, obezwładnił i zatrzymał agresywnego mężczyznę, który napadł na przypadkowo spotkaną 70-letnią kobietę. Napastnik był pijany.

Odwagą i opanowaniem wykazał się sierż. Przemysław Rytych z Zespołu Kontroli Ruchu Drogowego i Obsługi Zdarzeń Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. 10 maja br. policjant, narażając własne bezpieczeństwo, uratował życie przedszkolakom, ich opiekunom oraz kierowcy autobusu. Kierowca pojazdu przewożącego wycieczkę przedszkolaków utracił panowanie nad nim. W efekcie autobus niebezpiecznie przechylił się na skarpie. Funkcjonariusz, nie czekając na przybycie pozostałych służb, sprawnie ewakuował wszystkich pasażerów.

Wszystkim wyróżnionym zostały przyznane nagrody finansowe z Funduszu Nagród Ministra.

(MSWiA / wsz)