Dzielnicowy ustalił, kto zniszczył las robiąc tam wysypisko śmieci. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa skutecznie działa Data publikacji 27.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Pniew sprawdzając zgłoszenia w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odnalazł dzikie wysypisko śmieci. Mundurowy ustalił właściciela znaleziska. Dotarł do niego dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami swojego rejonu. Mężczyzna już poniósł karę za swoje nieodpowiedzialne zachowanie.

Dzielnicowy gminy Pniewy sierż. sztab. Piotr Tomaczak sprawdzając informacje zgłoszone w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odnalazł nielegalne wysypisko śmieci. Miejsce to mundurowy zlokalizował w rejonie gminy Pniewy. Na terenie nieużytków rolnych otoczonych lasem rozrzucone były śmieci z zakładu kosmetycznego. Wśród znaleziska znajdowały się rzeczy, które dały podstawę do wytypowania sprawcy. Dobra współpraca z mieszkańcami i rozpoznanie terenu służbowego sprawiły, że dzielnicowy ustalił właściciela śmieci. Mieszkaniec Piaseczna przyznał się do nieodpowiedzialnego zachowania i posprzątał zaśmiecony teren.

Za pomocą aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w swoim otoczeniu. Policjanci zawsze sprawdzają każdy sygnał. Przypominamy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do oznaczania interwencji wymagających natychmiastowej reakcji. W takich sytuacjach należy dzwonić na numer alarmowy 112.

Na KMZB można nanosić informacje dotyczące zagrożeń takich jak, m.in.: dzikie wysypiska śmieci, akty wandalizmu, bezdomność, dzikie kąpieliska, gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, przekraczanie dozwolonej prędkości, używanie środków odurzających, wałęsające się bezpańskie psy, wypalanie traw, zła organizacja ruchu drogowego, znęcanie się nad zwierzętami, żebractwo.

Autor: kom. Agnieszka Wójcik