27 września – Światowy Dzień Turystyki Data publikacji 27.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Polacy coraz częściej wybierają turystykę jako sposób spędzania wolnego czasu. Co więcej, jak wskazują statystyki, z roku na rok rośnie liczba osób decydujących się na wyjazdy zagraniczne. Z dostępnych danych wynika, że jest ich dwanaście milionów rocznie. Wędrujemy po wielu krajach i regionach, w których panuje różna sytuacja polityczna, społeczna czy zdrowotna. Niezależnie gdzie wyjeżdżamy pamiętajmy, że udany wyjazd to przede wszystkim bezpieczny wyjazd.

Warto zatem przypomnieć sobie podstawowe zasady jak postępować, by podróż przebiegła bez niemiłych niespodzianek.

Po pierwsze przygotuj się właściwie do wyjazdu. Skorzystaj ze strony internetowej MSZ (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych). Sprawdź ostrzeżenia dla podróżnych, przeczytaj o kraju, do którego się udajesz. Niektóre lekarstwa wydawane w Polsce, zarówno na receptę, jak i bez niej, mogą zawierać substancje, uznane za niedozwolone w państwie, do którego się wybierasz. Informacje podawane na stronie MSZ obejmują różne kraje świata i są aktualizowane na bieżąco.

Pamiętaj o zabezpieczeniu na wypadek nieszczęśliwych wypadków; udaj się do oddziału NFZ, by wyrobić kartę EKUZ, która zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej na obszarze UE. Jeśli natomiast zamierzasz uprawiać turystykę kwalifikowaną, sporty ekstremalne lub udajesz się poza UE rozważ zakup dodatkowego ubezpieczenia. Pakując bagaż – zrób to samodzielnie. Pamiętaj, że za to, co w nim przewozisz ewentualną odpowiedzialność poniesiesz wyłącznie Ty!

Wyjeżdżając na dłuższy okres, zwróć uwagę na właściwe zabezpieczenie mieszkania i dobytku, który pozostawiasz na miejscu. Dokładnie zamknij drzwi i okna. Jeśli masz rolety przeciwwłamaniowe, zasuń je, włącz alarm. W miarę możliwości poproś bliskich bądź sąsiadów by od czasu do czasu doglądali twojego dobytku.

Po drugie skup się na właściwym postępowaniu w czasie wyjazdu. Szanuj religię, kulturę i zasady panujące w kraju, do którego się udajesz. Zawsze przed wyjazdem za granicę przeczytaj uważnie informacje na temat celu twojej podróży – może pozwolić to uniknąć niepotrzebnych problemów.

Jeśli podróżujesz sam lub w małej grupie utrzymuj regularny kontakt z rodziną w Polsce (informuj o swoich planach), w razie niebezpieczeństwa takie informacje pozwolą służbom na skuteczne działanie i udzielenie Ci pomocy.

Chroń się przed kradzieżą. Nie pozostawiaj dokumentów ani bagażu bez opieki. Środki finansowe umieść w osobnych miejscach i korzystaj z różnych form płatności (karta, gotówka, czeki) – w razie kradzieży nie utracisz całości i będziesz w stanie powrócić do kraju. Dzieląc się przeżyciami z wyjazdu, na portalach społecznościowych pamiętaj, że informacje, które tam zamieszczasz mogą wykorzystać również przestępcy. Rozważ zamieszczenie ich dopiero po powrocie do domu.

Przekraczając granice pilnuj swoich rzeczy. Zwróć uwagę, czy nikt obcy nie włożył nic do środka. Nie daj się namówić na przewożenie rzeczy nieznajomym, w ten sposób możesz stać się nieświadomym przemytnikiem i narazić się na odpowiedzialność karną. Uważaj na prezenty i podarunki – pamiętaj, że wwożenie niektórych z nich na teren UE jest zabronione i może się skończyć w najlepszym wypadku zarekwirowaniem przedmiotu.

W obecnych czasach turystyka stała się doskonałym i bardzo popularnym sposobem spędzania czasu wolnego. Niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy na weekend pod miasto, czy za granicę zachowajmy zdrowy rozsądek, wtedy każda podróż będzie bezpieczną, czyli udaną podróżą.

(Biuro Prewencji KGP)