Jechał ponad 200 km/h. Zatrzymali go policjanci z lubuskiej grupy "Speed" Data publikacji 27.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Działają już ponad dwa miesiące. Zostali powołani do walki z najbardziej agresywnymi zachowaniami na naszych drogach. Nie ustępują drogowym piratom. Tym razem w powiecie gorzowskim zatrzymali 61-latka, który swoją audi Q7 na starej „trójce” rozpędził się do 203 km/h. Biorąc pod uwagę prędkość oraz potencjalne zmęczenie wynikające z faktu, że tego dnia przejechał ponad 1000 km, zachowanie to nie było rozsądne.

1730 skontrolowanych aut, 1577 wykroczeń, 70 zatrzymanych praw jazdy, 88 dowodów rejestracyjnych to efekt pracy policjantów z grupy „SPEED”, która w województwie lubuskim działa od połowy lipca. Powstała, aby stawić czoła tym najbardziej agresywnym zachowaniom na lubuskich drogach. Wiele z nich mroziło krew w żyłach, gdzie tylko cudem uniknięto tragedii. 79 osób w ostatnim roku zginęło w lubuskiem. Wiele z tych śmierci spowodowanych było nadmierną prędkością. Policjanci muszą zatem dysponować narzędziami, które znacznie ukrócą drogową perfidię. Jednym z tych rozwiązań jest właśnie grupa „SPEED”, która składa się z doświadczonych policjantów ruchu drogowego. Dodatkowe formy reakcji na łamanie przepisów drogowych skutecznie hamują zapały bardziej krewkich kierowców.

W środę, 25 września br., przed godziną 16.00 w rejonie Marwic na „trójce” policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., działający właśnie w ramach grupy „SPEED”, zatrzymali do kontroli drogowej kierującego audi Q7. Mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego poruszał się z prędkością 203 km/h. 61-latek stwierdził, że spieszył się do domu, a tego dnia ma już za sobą 1000 km. To raczej argument niezbyt przekonujący, bo po takiej trasie z pewnością wypoczęty nie był. Dodając do tego prędkość przekraczającą 200 km/h należy stwierdzić, że nie było to rozsądne zachowanie.

Policjanci z grupy „SPEED” cały czas wspomagają codzienną służbę swoich kolegów. Warto podkreślić, że w ramach grupy działają także policjanci zwalczający przestępczość kryminalną i cybernetyczną. Bowiem wiele agresywnych zachowań rejestrowanych jest przez innych kierowców, którzy przesyłają te nagrania Policji lub zamieszczają w sieci. Przypominamy, że nagrania zachowań kierowców można przesyłać na adres:

stopagresjidrogowej@wrd.lubuska.policja.gov.pl

(KWP w Gorzowie Wlkp / js)