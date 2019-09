Potrącili policjantów. Mundurowi musieli użyć broni Data publikacji 27.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwóch 24-letnich siedlczan zatrzymali policjanci z komisariatu w Mordach. Kilkadziesiąt minut wcześniej samochód, którym poruszali się mężczyźni, potrącił trzech policjantów, którzy usiłowali go zatrzymać przed jednym ze sklepów w Łosicach. Jeden z rannych policjantów przebywa w szpitalu, gdzie czeka go operacja. Zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

Wczoraj, 26.09.2019 r., w Łosicach, policjanci z Siedlec wspólnie z miejscowymi funkcjonariuszami prowadzili działania wymierzone w handlarzy narkotyków. W czasie ich prowadzenia, przed jednym z marketów, chcieli zatrzymać do kontroli forda. Auto nie zatrzymało się, a kierujący nim mężczyzna potrącił interweniujących trzech policjantów. Policjanci użyli broni. Samochód odjechał w kierunku Siedlec.

Do działań zostali włączeni policjanci z komisariatu w Mordach, którzy na trasie Mordy-Łosice zlokalizowali poszukiwany samochód. Został on porzucony w lesie, a mężczyźni zaczęli uciekać pieszo. Dwaj 24-latkowie zostali zatrzymani na polnej drodze między Zawadami i Niemojkami. Trafili do policyjnego aresztu.

Jeden z potrąconych policjantów z poważnym urazem nogi przebywa w szpitalu, gdzie czeka go operacja.

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Siedlcach.

(KWP w Radomiu / mw)