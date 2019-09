Suszył konopie indyjskie w szafie - został zatrzymany Data publikacji 27.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Kryminalni z komisariatu na Wyżynach zatrzymali mieszkańca bydgoskich Kapuścisk, który związany był z przestępczością narkotykową. 19-latek, do którego drzwi zapukali policjanci, kwiatostany konopi indyjskich suszył w szafie ubraniowej. Jednak to nie jedyne narkotyki, które bydgoszczanin posiadał. Łącznie policjanci zabezpieczyli u niego ponad 2 kilogramy zabronionych substancji. Teraz mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających.

Działania policjantów z wydziału kryminalnego komisariatu na bydgoskich Wyżynach doprowadziły do zatrzymania 19-latka podejrzanego o posiadanie narkotyków.

Do jego zatrzymania doszło w miniony wtorek (24.09.2019) przed południem. Wówczas kryminalni pojechali do jego miejsca zamieszkania na osiedlu Kapuściska. Podejrzewanego mężczyznę zastali w mieszkaniu. Już przy wejściu do lokalu uwagę policjantów zwrócił zapach marihuany dochodzący ze środka. Mężczyzna na widok policjantów bardzo się zdenerwował i nie chciał ich wpuścić do zajmowanego przez siebie pokoju. Po przedstawieniu powodu „wizyty” policjanci przystąpili do przeszukania pomieszczenia.

Chwilę później w szafie ubraniowej stojącej w pokoju kryminalni ujawnili wiszące kwiatostany ziela konopi indyjskich. Jednak to nie wszystko. W pomieszczeniu znajdowały się również kwiatostany zanurzone w pojemnikach z cieczą, woreczki strunowe z zawartością suszu roślinnego, jasnego proszku, substancji zbrylonej w kolorze brązowym oraz tabletek. Susz roślinny ujawniony przez nich został również na szafce kuchennej. Policjanci zabezpieczyli wszystkie te substancje i przekazali je do laboratorium kryminalistycznego. Wstępne badania potwierdziły, że kwiatostany suszących się roślin to marihuana.

19-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków – ponad 2 kilogramów marihuany, a to tego haszyszu i środka psychotropowego w postaci 3 tabletek ekstazy. Za tego typu przestępstwo może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokurator, po przesłuchaniu bydgoszczanina i zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji.

(KWP w Bydgoszczy / js)