Zaryglowali drzwi w aucie i pozbawili wolności 19-latkę Data publikacji 27.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzech mężczyzn w wieku 32, 41 i 44-lat zatrzymali policjanci ze Szczebrzeszyna. Cała trójka podejrzana jest o pozbawienie wolności 19-latki z Zamościa, którą zwabili do samochodu, a następnie ryglując drzwi uniemożliwili jej wyjście z pojazdu. Zatrzymanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W miniony wtorek, 24.09.2019 r., dyżurny zamojskiej komendy otrzymał informację o tym, że 19-latka z Zamościa została pozbawiona wolności. Zgłaszający wyjaśnił, że od znajomej otrzymał wiadomość z prośbą o pomoc i powiadomienie Policji. 19-latka miała być przewożona samochodem marki BMW w kierunku Zwierzyńca.

Policjanci ze Szczebrzeszyna natychmiast przystąpili do działania. W Żurawnicy zatrzymali wskazane BMW, którym jechali trzej mężczyźni i młoda kobieta – 19-letnia pokrzywdzona. Mundurowi uwolnili 19-latkę, a trzech pozostałych mężczyzn trafiło do policyjnego aresztu. Od kobiety przyjęto zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jej szkodę.

Jak wynika z ustaleń policjantów, 19-latka w Zamościu została zwabiona do samochodu pod pretekstem rozmowy na temat zwrotu 200 zł. Kiedy wsiadła jeden z mężczyzn - 41-letni mieszkaniec powiatu biłgorajskiego - zaryglował drzwi uniemożliwiając jej opuszczenie pojazdu. W samochodzie przebywali również siedzący za kierownicą BMW 44-latek oraz 32-letni pasażer, obaj również mieszkańcy powiatu biłgorajskiego. Kiedy kierowca w jednej z podzamojskich miejscowości zatrzymał pojazd 19-latka podjęła próbę ucieczki, jednak 41-latek ponownie wepchnął ją do samochodu i zagroził pozbawieniem życia jeśli podejmie ponowną próbę ucieczki i nie odda pieniędzy.

Zatrzymani mężczyźni zostali już przesłuchani i usłyszeli prokuratorskie zarzuty pozbawienia wolnościpokrzywdzonej. Może im grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto 41-latek odpowie również za kierowanie wobec 19-latki bezprawnej groźby pozbawienia życia w celu zmuszenia jej do oddania wierzytelności, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ten sam podejrzany usłyszał jeszcze jeden zarzut – znieważenia policjanta podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, za co grozi kara do roku pozbawienia wolności.

W stosunku do 41-latka sąd przychylił się do wniosku Policji oraz Prokuratury i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Natomiast dwaj pozostali podejrzani prokuratorskim postanowieniem otrzymali policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zamościu.

(KWP w Lublinie / mw)