W środkach komunikacji miejskiej o bezpieczeństwie rozmawiali policjanci - profilaktycy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z mieszkańcami. Dzisiaj rozpoczęli cykliczne spotkania profilaktyczne z pasażerami, wskazując na zagrożenia i sposoby ich unikania, tak aby osoby te nie stały się ofiarą przestępstw m. in oszustw i kradzieży. W briefingu inaugurującym projekt wzięli udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski oraz Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji we Wrocławiu Krzysztof Balawejder.

Dolnośląscy policjanci rozpoczęli nowy projekt na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Akcja profilaktyczna „Komunikacją do bezpieczeństwa” jest pierwszą tego typu akcją w Polsce. Funkcjonariusze podczas cyklicznych spotkań z mieszkańcami w środkach komunikacji miejskiej będą rozmawiali o zagrożeniach i sposobach ich unikania.

Inauguracja akcji miała miejsce dzisiaj, 27.09.2019 r., podczas briefingu zorganizowanego we Wrocławiu, w którym udział wzięli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski i Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji we Wrocławiu Krzysztof Balawejder.

Podczas spotkania omówione zostały główne kierunki akcji mające na celu:

ograniczenie przestępstw powszechnych: kradzieży kieszonkowych, oszustw (głównie seniorów),

edukację z zakresu odpowiedzialności prawnej,

prawidłowe zabezpieczenie własnego mienia,

wskazanie sposobów postępowania w określonych sytuacjach zagrożenia.

Bezpośrednim celem akcji funkcjonariuszy jest dotarcie do jak największej liczby osób, w tym seniorów i młodzieży. Jak się okazuje, to właśnie te dwie grupy często padają ofiarami przestępstw – kradzieży i oszustw. Założeniem programu jest to, aby w trakcie przejazdu tramwajem lub autobusem prowadzić działania edukacyjne. Policjanci wspólnie z uczniami klas policyjnych w krótkich rozmowach z pasażerami przedstawiają zasady bezpiecznego postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych, a na zakończenie każdy z rozmówców otrzymuje ulotki prewencyjne.

Działania pn. „Komunikacją do bezpieczeństwa” prowadzone będą przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji we Wrocławiu oraz Placówkami Oświatowymi o profilu policyjnym.

