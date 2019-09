Potrącili pieszych „na pasach”, od razu stracili prawa jazdy Data publikacji 27.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci apelują o ostrożność na drodze. W ostatnich dniach na terenie Rypina doszło do dwóch niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych. Na szczęście tym razem obyło się bez poważnych obrażeń. Za spowodowanie tych kolizji kierowcy stracili prawa jazdy, czeka ich też sprawa w sądzie.

Do zdarzeń doszło na terenie Rypina. Tydzień temu (20.09.19) o 8.00j kierujący oplem astra, jadąc ul. Kościuszki, nie zachował szczególnej ostrożności dojeżdżając do oznakowanego przejścia dla pieszych, w wyniku czego uderzył w pieszą przechodzącą przez jezdnię, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Policjanci, którzy natychmiast podjeli czynności bardzo szybko ustalili i zatrzymali sprawcę. Okazał sie nim 40-letni mieszkaniec Rypina.

Do drugiego niebezpiecznego zdarzenia doszło w miniony wtorek (24.09.19) o 12.00. Kierujący hyundaiem, jadąc ul. Warszawską od skrzyżowania z ruchem okrężnym, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych doprowadzając do jej potrącenia. Kierującym był 70-letni mieszkaniec Rypina.

Na szczęście w obu przypadkach piesi nie doznali poważnych obrażeń. Jedno z tych zdarzeń zarejestrowała kamera monitoringu miejskiego.

Za naruszenie zasad bezpieczeństwa na drodze policjanci w obu przypadkach zatrzymali kierowcom prawo jazdy. Za te przewinienia czeka ich również sprawa w sądzie.

Policjanci apelują, uważajmy szczególnie przy dojeżdżaniu do pasów. Jeżeli pieszy wejdzie na przejście kierujący samochodem może nie zdążyć zatrzymać pojazdu. Szczególny apel kierujemy również do pieszych, by nie wchodzili bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować.