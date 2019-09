Policjanci uratowali życie mężczyzny Data publikacji 28.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze radzyńskiej drogówki ruszyli z pomocą mężczyźnie, który prowadząc rower przewrócił się i stracił przytomność. Mundurowi natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej i przywrócili czynności życiowe. Na miejsce wezwano też pogotowie ratunkowe, które przewiozło poszkodowanego do szpitala, celem udzielenia mu dalszej pomocy medycznej.

Wczoraj policjanci radzyńskiej drogówki pełnili służbę na terenie gminy Wohyń. Około godziny 11:00 w miejscowości Bezwola Star Wieś w trakcie statycznego nadzoru nad ruchem drogowym zauważyli mężczyznę, który poruszał się pieszo prowadząc rower. W pewnym momencie dostrzegli jak mężczyzna upada na poboczu drogi. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w kierunku mężczyzny. Zastali go leżącego, twarzą zwróconą do ziemi. Po odwróceniu mężczyzny na plecy okazało się, że jest nieprzytomny i nie oddycha. Mł. asp. Jarosław Rychlik i st. sierż. Łukasz Łaskawski natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową prowadząc ją przez kilkanaście minut do czas przyjazdu załogi karetki pogotowia. Następnie, w trakcie prowadzonej wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego akcji ratowniczej, po około godzinie przywrócono mężczyźnie funkcje życiowe. 70-latek trafił do szpitala w celu udzielenia mu dalszej pomocy medycznej.

Z informacji przekazanej przez lekarza będącego na miejscu zdarzenia wynikało, że przywrócenie funkcji życiowych było możliwe tylko dzięki bezzwłocznie podjętej akcji ratowniczej przez policjantów.

Niewątpliwie gdyby nie właściwa i błyskawiczna interwencja mundurowych mogłoby dojść do tragedii.

(KWP w Lublinie / wsz)