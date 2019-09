Porzucone ciało noworodka. Jest akt oskarżenia wobec matki za znieważenie zwłok Data publikacji 30.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki determinacji policjantów z Gubina, 32-letnia kobieta odpowie za znieważenie zwłok swojego dziecka. Ponadto zarówno ona jak i jej partner usłyszeli zarzuty dotyczące składania fałszywych zeznań. Akt oskarżenia w tej sprawie trafi do Sądu.

Aktem oskarżenia zakończy się sprawa, o której było głośno na początku marca bieżącego roku w Gubinie. Wówczas na terenie byłych zakładów obuwniczych ujawnione zostały zwłoki noworodka. Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim wszczęła w tej sprawie śledztwo w kierunku ewentualnego popełnienia przestępstwa dzieciobójstwa. Sprawa była o tyle trudna, że nie wiadomo było czyje to dziecko oraz kto je tam zostawił. Zaangażowani w sprawę policjanci z Komisariatu Policji w Gubinie prowadząc czynności pod nadzorem prokuratury nie odpuszczali i szukali punktu odniesienia, który mógłby ich doprowadzić do sprawcy i pozwolić na uzyskanie odpowiedzi na podstawowe pytania. Determinacja funkcjonariuszy przyniosła efekty. Analizując posiadane informacje, a także mając pewne podejrzenia dotarli do sklepu, który oferował do sprzedaży torby, identyczne z tymi w których znajdowało się niemowlę. Następnie na podstawie zabezpieczonego monitoringu wytypowali osobę. Kryminalni dotarli do kobiety, a następnie przesłuchali ją na powyższą okoliczność. Podczas przesłuchań kobieta zaprzeczała jakoby miało być to jej dziecko. Punktem kulminacyjnym były wyniki badań pobranego od kobiety i dziecka materiału genetycznego, które potwierdziły przypuszczenia policjantów, iż 32-latka jest biologiczną matką noworodka. W czerwcu Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim z uwagi, że badanie biegłych wykazało, że noworodek urodził się martwy, umorzył śledztwo w kierunku dzieciobójstwa (art.149 kodeksu karnego). Jednakże nie pozwoliło to, aby kobieta pozostała bezkarna. W poniedziałek (23 września) podczas przesłuchania kobiecie zostały postawione cztery zarzuty. Zarzuca się jej znieważenie zwłok, poprzez ich porzucenie na terenie byłego zakładu obuwniczego w Gubinie. Kolejne trzy dotyczyły zeznania nieprawdy i zatajenia prawdy na okoliczności mające służyć jako dowód w prowadzonej sprawie. Zarzuty składania fałszywych zeznań usłyszał również partner kobiety. Akt oskarżenia wraz z aktami sprawy wpłynie wkrótce do Sądu. Zgodnie z kodeksem karnym za składanie fałszywych zeznań grozi im kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, natomiast za znieważenie zwłok kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

asp. szt. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim