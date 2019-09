Marta Mysur Mistrzynią Polski służb mundurowych w kickboxingu Data publikacji 30.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu sierż. sztab. Marta Mysur z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP Łódź trzy razy stawała na podium. W formule pointfighting i kicklight zdobyła złote medale, natomiast w formule K1 była druga, ulegając jedynie aktualnej Mistrzyni Świata.

W miniony weekend od 27 do 29 września 2019r. w miejscowości Chotowa, Grabiny odbyły się Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu. W rywalizacji wzięło udział ponad 200 zawodników reprezentujących różne formacje mundurowe z całego kraju. W zawodach jako jedyna policjantka reprezentująca łódzki garnizon, a tym samym KWP w Łodzi była sierż. szt. Marta Mysur. Policjantka na wspomnianym turnieju startowała w trzech formułach. W pointfightingu, kicklight i K1 w kat. wagowej do 60 kg. W dwóch pierwszych nie miała sobie równych tym samym zostając podwójną Mistrzynią Polski Służb Mundurowych. Natomiast w K1 uległa w finale aktualnej Mistrzyni Świata w tej kategorii. Należy zaznaczyć, że nasza koleżanka swoim dorobkiem wsparła drużynowo Reprezentację Polskiej Policji, w której poprzez swoje sukcesy w sztukach walki jest już od ponad roku. Reprezentacja Polskiej Policji zdobyła na wspomnianym turnieju pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Zawody z roku na rok przybierają na sile i rywalizacja jest coraz bardziej zacięta, a konkurencja rośnie. To pokazuje, że funkcjonariusze coraz większą wagę przykładają do sprawności fizycznej. Marta nie zwalnia tempa, od dziś będzie przebywać na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Taekwondo, gdzie przygotowuje się do startu w Mistrzostwach Europy, które obędą się w Sarajewie w okresie od 10 do 13 paździenika 2019r.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy naszej Mistrzyni!!

(KWP w Łodzi/js)