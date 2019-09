Policyjne uderzenie w narkobiznes Data publikacji 30.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 11 kg suszu roślin konopi indyjskich oraz 21 krzaków konopi indyjskich przejęli policjanci z Wydziału Kryminalnego bełchatowskiej komendy. Funkcjonariusze zatrzymali także dwóch mężczyzn podejrzanych o przestępstwa narkotykowe.

Funkcjonariusze zwalczający przestępczość narkotykową z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie w miniony weekend zlikwidowali dwie uprawy marihuany. Dynamiczne działania kryminalnych zaczęły się rankiem 27 września br. Policjnci namierzyli osoby zajmujące się narkotykowym procederem i przyłapali je na gorącym uczynku. Najpierw kryminalni wzięli pod lupę 44-letniego mieszkańca Szczercowa. W lesie znaleźli uprawę 14 dorodnych krzaków konopi innych niż włókniste. Sam plantator wpadł w ręce kryminalnych, kiedy rozładowywał część ściętych roślin. Podczas przeszukania jego posesji funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 10 kilogramów suszu konopi. Część była ukryta w stercie drewna, a część w wiadrze pomiędzy krzakami. Tego samego dnia kryminalni złożyli wizytę 43-letniemu mieszkańcowi Szczercowa. Policjanci podejrzewali, że mężczyzna mógł posiadać marihuanę. Faktycznie, w jego mieszkaniu policjanci znaleźli blisko 300 gramów suszu marihuany. Kryminalni sprawdzili też inne, wytypowane wcześniej, miejsce pod Bełchatowem. Wiedzieli, że może znajdować się tam uprawa konopi indyjskich. Na łące osłoniętej lasem znaleźli plantację. Zabezpieczyli tam 7 krzaków konopi indyjskich. Tego dnia policjanci zabezpieczyli łącznie 21 krzaków konopi indyjskich oraz blisko 11 kilogramów suszu zakazanych roślin. Dzięki działaniom funkcjonariuszy te narkotyki nie trafią na rynek. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 44-latek był w przeszłości notowany i prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. O dalszym losie obu podejrzanych zadecyduje sąd. Przypominamy, że za uprawę konopi innych niż włókniste grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku znacznych ilości nawet do lat 8. Z kolei posiadanie środków odurzających zagrożone jest karą do 3 lat więzienia, natomiast posiadanie znacznej ilości nawet do 10 lat.

(KWP w Łodzi)