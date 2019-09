W szkole wybuchł gaz – ćwiczenia służb ratunkowych Data publikacji 30.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W szkole ponadgimnazjalnej „Spożywczak” w Nowej Soli doszło do wybuchu gazu. W wyniku zdarzenia rannych zostało 35 osób. Na ratunek ruszyli policjanci i funkcjonariusze innych służb. Dzięki skutecznej, profesjonalnej akcji i udanej współpracy mundurowych, wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Na szczęście były to tylko ćwiczenia.

W piątek (27 września) w szkole ponadgimnazjalnej „Spożywczak” odbyły się ćwiczenia zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli. Do aktywnej współpracy zostali zaproszeni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. Celem działań było doskonalenie współdziałania służb w trakcie wystąpienia zdarzenia kryzysowego. Zaplanowany scenariusz przewidywał sytuację, która może się pojawić w codziennej służbie policjantów. W ćwiczeniach uczestniczyli także przedstawiciele państwowej oraz ochotniczej Straży Pożarnej, zespoły Pogotowia Ratunkowego, Pogotowie gazowe.

Akcja rozpoczęła się około godziny 10.00 gdy dyżurny nowosolskiej jednostki otrzymał informację z centrum powiadamiania kryzysowego, że nastąpił wybuch gazu w pracowni gastronomicznej w szkole ponadgimnazjalnej „Spożywczak” w Nowej Soli. Ze zgłoszenia nie wynikało jasno ile osób mogło być poszkodowanych oraz jakie siły i środki są potrzebne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wyszkoleniu, dyżurny jednostki wiedział, że doszło do wypadku masowego. Natychmiast skierował wszystkie patrole na miejsce zdarzenia. Policjanci natychmiast przystąpili do działań. Dokonali wstępnej segregacji wśród rannych i poszkodowanych. Warunki do działania nie były łatwe z uwagi na panikę wśród ewakuowanych uczniów, dużej ilości dymu oraz porozrzucanych przedmiotów. Z pomocą kolejno przybywały służby wsparcia. Funkcjonariusze musieli również zrobić przejazd dla karetek oraz nie dopuścić do wejścia osób postronnych. W trakcie trwania akcji ratowniczej doszło do kolejnego niewielkiego wybuchu w jednej z klas. Grupa minersko–pirotechniczna z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli weszła do budynku i sprawdziła przyczynę i miejsce wybuchu. Były to jednak tylko petardy hukowe i dymne, będące na wyposażeniu szkoły i nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników całego zajścia. W wyniku wypadku obrażeń doznało 35 uczestników w tym 5 osób z poważnymi urazami psychicznymi przewieziono do szpitala oraz zabezpieczono pomoc psychologa. Wszystkie osoby przeżyły, teren został dokładnie sprawdzony. Pogotowie gazowe do czasu wyjaśnienia przyczyny wybuchu odcięło dopływ gazu. Działaniom służb przyglądał się I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli podinsp. Marcin Bednarczyk, który nadzorował przebieg przedsięwzięcia w towarzystwie Starosty Nowosolskiego Pani Iwony Brzozowskiej.

Przeprowadzone ćwiczenia potwierdziły wysoki poziom współdziałania służb w poszczególnych grupach zadaniowych i fakt, że funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Pożarnej, załoga karetek pogotowia oraz inne służby ratunkowe są bardzo dobrze przygotowane do działania w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń.

Źródło: mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli