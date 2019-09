Wałbrzyscy policjanci najlepsi w turnieju piłki nożnej Data publikacji 30.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W Wałbrzychu odbył się III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu. Zawody współorganizowane były przez Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Wałbrzychu. Tak jak w zeszłym roku - i tym razem - bezkonkurencyjni okazali się miejscowi funkcjonariusze, którzy w finale pokonali 1:0 strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Na najniższym stopniu podium uplasowali się natomiast zawodnicy Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu reprezentowały dwie drużyny, które po losowaniu trafiły do różnych grup eliminacyjnych. Druga drużyna z Wałbrzycha w pierwszej fazie rozgrywek zremisowała trzy mecze i jeden przegrała, co nie pozwoliło jej na wyjście z grupy. Pierwszy zespół Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w rozgrywkach eliminacyjnych zajął drugą pozycję i dostał się do dalszej fazy rozgrywek.

Po zaciętym meczu i rzutach karnych pierwszy półfinał strażacy wygrali z KPP Polkowice, a w drugim pojedynku zespół wałbrzyskiej komendy okazał się lepszy od KPP Świdnica wygrywając 1:0. W spotkaniu o trzecie miejsce świdniczanie pokonali KPP Polkowice 1:0. Następnie do meczu o pierwsze miejsce przystąpiły drużyny Policji i Straży Pożarnej. Po wyrównanym i zaciętym meczu lepsi okazali się policjanci z KMP w Wałbrzychu, którzy 1:0 pokonali funkcjonariuszy PSP w Wałbrzychu.

Najlepszym strzelcem turnieju z 6 bramkami został Radosław Łatka z PSP Wałbrzych, najlepszym bramkarzem Tomasz Suchorabski z KPP Świdnica, a najlepszym piłkarzem Kacper Krupiński z KMP Tarnobrzeg. Puchar Fair Play ufundowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - nadinsp. Tomasza Trawińskiego otrzymał zespół KPP Jawor.

Nagrody zawodnikom oraz drużynom wręczali goście honorowi: - Marszałek Senatu - Stanisław Karczewski, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - nadinsp. Tomasz Trawiński, Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu - kom. Krzysztof Lewandowski - oraz Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Kamil Zieliński – instytucji, która swoim wsparciem przyczyniła się do rozegrania zawodów.

