"Paramedyk 2019" - śląscy kontrterroryści wśród wyróżnionych zespołów

Od 24 do 27 września na terenie województwa pomorskiego odbyły się jedyne w Polsce prestiżowe zawody, w których wystartowały 23 czteroosobowe drużyny, reprezentujące jednostki i siły specjalne podległe MSWiA , MON, MS. Zawody połączone były z warsztatami oraz konferencją naukową z zakresu medycyny pola walki. Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach znaleźli się wśród trzech wyróżnionych drużyn.

Konkurencje w każdej edycji zawodów są do ostatniej chwili utrzymywane w tajemnicy, a na ich wykonanie drużyny mają ograniczoną ilość czasu, co w połączeniu z przygotowanymi, często drastycznymi pozoracjami, wpływa na realizm udzielania pomocy medycznej w warunkach bojowych i w sytuacji podwyższonego stresu. Scenariusze konkurencji są bardzo różnorodne i inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Organizatorzy dokładają wszelkich starań, aby były one jak najbardziej autentyczne.

W tegorocznej edycji obejmowały one 6 konkurencji. Jedna z nich rozegrana została przykładowo w nocy na terenie portu lotniczego. Inscenizacja została umiejscowiona na pokładzie samolotu rejsowego, w którym znajdowało się ok 30 pozorantów. Według scenariusza doszło tam do bójki pomiędzy niektórymi z pasażerów, co skutkowało ich licznymi obrażeniami. W innych z pozoracji uczestniczy m.in. udzielali pomocy medycznej przy wykorzystaniu specjalistycznych pojazdów, w tym wojskowych transporterów opancerzonych, technik wysokościowych - udzielenia pomocy funkcjonariuszowi, wykonującemu prace na wysokości, a który odniósł obrażenia w wyniku postrzałów oraz poradzenia sobie ze zdarzeniem o charakterze masowym. Zaskoczeniem w tegorocznej edycji zawodów był element udzielenia pomocy nie tylko ludziom, ale także posiadającemu obrażenia policyjnemu psu.

Poziom zawodów, jak co roku, stał na bardzo wysokim poziomie, a rywalizacja, z uwagi na bardzo dobre wyszkolenie zawodników, była niezwykle wyrównana. Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach, jako jedyna z uczestniczących drużyn, została w sposób szczególny wyróżniona przez organizatorów i sędziów za zdobycie najwyższej ilości punktów w więcej niż jednej z konkurencji.

Warto nadmienić, że poza udzielaniem pomocy z oparciu o standardy TCCC (Tactical Combat Casualty Care) celem nadrzędnym była realizacja założeń taktyki kontrterrorystycznej, a w szczególności neutralizacja występujących zagrożeń.

Zawody Paramedyk są doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami sprzętowymi i technologicznymi, stosowanymi w ratownictwie i taktyce pola walki, a także do wymiany doświadczeń i uwag mundurowych służących w jednostkach specjalnych. Stwarzają także możliwość sprawdzenia nabytych umiejętności w zakresie procesu szkolenia oraz poszerzenia ich o nowe doświadczenia, które później niejednokrotnie są wykorzystywane w codziennej służbie.

Formuła „Paramedyka” zakłada, że wśród uczestników nie ma drużyn przegranych. Szczególnie wyróżniane, jednak bez podziału na kolejność zajętych miejsc, są trzy drużyny, które uzyskały największą ilość punktów w trakcie realizacji poszczególnych konkurencji i które najlepiej poradziły sobie z realizacją wszystkich założeń.

Finalnie, drużyna reprezentująca SPKP w Katowicach znalazła się w elitarnym gronie trzech najlepszych zespołów tegorocznej edycji „ Paramedyk 2019”. Drużyny: SKPK w Katowicach, SPKP w Białymstoku oraz SPKP Warszawa odebrały gratulacje z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosława Rzymkowskiego.