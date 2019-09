GUMA „odeszła” na zasłużoną emeryturę Data publikacji 30.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Owczarek niemiecki GUMA po 7 latach służby w szczycieńskiej jednostce Policji odchodzi na zasłużoną emeryturę. Kolejne lata swojego życia spędzi w cywilu u dotychczasowego przewodnika.

Po 7 latach służby na zasłużoną emeryturę odeszła GUMA - policyjny pies. GUMA wraz ze swoim przewodnikiem mł. asp. Marcinem Mrozińskim służyła w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Guma była psem tropiąco-poszukiwawczym wyszkolonym do poszukiwania osób zaginionych oraz sprawców przestępstw. W 2012 roku pomyślnie ukończyła kurs w Szkole Policji w Sułkowicach, skąd dostała przydział do szczycieńskiej komendy. Przez ostatnie lata podejmowała setki tropień, poszukiwała osób zaginionych, sprawców kradzieży i włamań. Pomagała funkcjonariuszom zarówno w czasie zabezpieczenia imprez masowych jak i w codziennej służbie.

Guma wielokrotnie brała również udział w spotkaniach profilaktycznych z najmłodszymi mieszkańcami powiatu. Razem z przewodnikiem odwiedzali przedszkola i szkoły, gdzie uczono dzieci jak bezpiecznie postępować z czworonogami, a także co należy zrobić, gdy pies zaatakuje i jak takiego ataku należy unikać.

Guma przed „wstąpieniem” w szeregi policji, przez okres 1 roku służyła w zaprzyjaźnionej formacji – straży pożarnej, gdzie była wykorzystywana do przeszukiwania terenu - gruzu pod kątem znajdujących się tam osób.

W ostatnim okresie czasu – pod koniec lipca 2019 r. – Guma razem ze swoim przewodnikiem – mł. asp. Marcinem Mrozińskim odnaleźli niepełnosprawnego 17-latka, który późnym wieczorem oddalił się z mieszkania. Po przybyciu na miejsce Guma od razu podjęła trop i doprowadziła funkcjonariuszy do nastolatka. Dzięki szybkiej reakcji 17-latek cały i zdrowy wrócił do domu.

Z kolei pod koniec lutego br. Guma została wykorzystana do tropienia w związku z zaistniałą kradzieżą z włamaniem do lombardu. Po podjęciu tropu doprowadziła ona przewodnika do mienia pochodzącego z przestępstwa. Dzięki bardzo dobrej pracy psa służbowego, właściciel lombardu odzyskał telefony komórkowe, aparaty cyfrowe, biżuterię oraz gry na konsolę.

We wcześniejszym okresie, w 2015 r. Guma przyczyniła się do zatrzymania sprawcy kradzieży z włamaniem do pomieszczenia, skąd skradziono kilkanaście palet jajek. Po podjęciu tropu pies doprowadził funkcjonariuszy do miejsca przebywania sprawcy przestępstwa. Mienie zostało odzyskane. Także w 2015 r. w miejscowości Racibór, Guma po podjęciu czynności doprowadziła do posesji, na której został zatrzymany sprawca kradzieży z włamaniem do domu. W 2014 r. pies także doprowadził do posesji, na której złożone zostało drewno, pochodzące z wcześniej dokonanej kradzieży. Sprawca został zatrzymany, mienie wróciło do właściciela. Innym razem w 2013 r. w Wielbarku pies podjął trop i doprowadził przewodnika do posesji, na której oprócz tego, że zatrzymano sprawcę kradzieży elektronarzędzi to także odzyskano skradzione mienie. Również w 2013 r. w miejscowości Jedwabno, w wyniku podjętych czynności Guma doprowadziła do zatrzymania sprawcy kradzieży sprzętu wędkarskiego oraz odzieży pochodzących z włamania do domu. Mężczyzna w chwili zatrzymania był w posiadaniu skradzionych przedmiotów.

Warto również wspomnieć, że pies służbowy Guma oraz jego przewodnik – mł. asp. Marcin Mroziński zagrali w serialu pt. „Żmijowisko”, gdzie wiernie odtworzyli pełnione przez siebie, na co dzień zadania w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie. Serial oparty został na powieści Wojciecha Chmielarza, a reżyserią zajął się Łukasz Palkowski. Premiera została zapowiedziana na jesień tego roku.

Po przejściu na zasłużoną emeryturę Guma kolejne lata swojego życia spędzi u boku dotychczasowego przewodnika.

