Policjanci wzięli udział w 5. edycji Biegu Uniwersytetu Medycznego Data publikacji 30.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną sobotę odbyła się 5. edycja Biegu Uniwersytetu Medycznego. Ta impreza sportowa skierowana jest do wszystkich biegaczy, niezależnie od reprezentowanego poziomu, wykonywanego zawodu czy wieku. Wśród zawodników znaleźli się lekarze, studenci, nauczyciele akademiccy, a także dzieci. Na trasie biegu nie mogło zabraknąć dolnośląskich policjantów, którzy licznie stawili się na starcie zawodów. Imprezę honorowym patronatem objął Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński. Uroczystość dekoracji zwycięzców w klasyfikacjach mundurowych uświetnili swoją obecnością: Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu podinsp. Robert Frąckowiak i I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu nadkom. Karol Pawłowski.

Blisko 900 zawodników wzięło udział w 5. edycji Biegu Uniwersytetu Medycznego, która odbyła się w sobotę 28 września br. we Wrocławiu. Biegacze w wieku powyżej 16 lat zmierzyli się na dystansie dziesięciu kilometrów. Równolegle z nimi biegły także dwójki wózkowe, gdzie fizjoterapeuta lub opiekun pchał przed sobą wózek, w którym siedział niepełnosprawny. Na starcie zawodów nie mogło zabraknąć dolnośląskich policjantów, którzy licznie przybyli, aby sprawdzić się w sportowej rywalizacji. Patronat honorowy nad całą imprezą objął Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński.

W miasteczku biegowym, które jest nieodłącznym elementem tego typu zawodów, odbywały się akcje promujące zdrowie i akcje profilaktyczne. Jak co roku ze swoim stoiskiem pojawili się funkcjonariusze z KMP we Wrocławiu, którzy służyli informacją w wielu kwestiach nurtujących mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. W tym roku dołączyli do nich mundurowi z Polizei Sachsen z Gorlitz, którzy ze swoim wozem technicznym prezentowali sprzęt techniki kryminalistycznej.

Należy wspomnieć, że swój udział w 5. edycji Biegu Uniwersytetu Medycznego miała również Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, której występ uświetnił start i ceremonię medalową. Jednym z punktów imprezy było wręczenie przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaki honorowej "Zasłużony dla kultury polskiej" Orkiestrze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wojewoda podziękował kapelmistrzowi nadkom. Adamowi Witiwowi za współpracę i pomoc m.in. przy organizacji i oprawie Świąt Narodowych.

Wyniki rywalizacji wśród policjantów:

Klasyfikacja open policjantów:

1. Łukasz Marcjanek (KPP Kłodzko)

2. Adam Banaszewski (KMP Wrocław)

3. Wiktor Janiszewski (KPP Trzebnica)

Klasyfikacja open policjantek:

1. Anna Ficner (KWP Wrocław)

2. Patrycja Bosiak (WRD KMP Wrocław)

3. Joanna Woźniak-Cieślar (KP Długołęka)

Klasyfikacja IPA — kobiety:

1. Beata Borowicz (KWP Wrocław)

2. Renata Piech (KMP Wrocław)

3. Ewa Tuszyńska (KWP Wrocław)

Klasyfikacja IPA — mężczyźni:

1. Piotr Fielek

2. Paweł Jankowski (KMP Wrocław)

3. Paweł Czechowski (KP Wrocław Krzyki)

Drugi rok z rzędu drużyna IPA Wrocław-Poland, pod wodzą trenera Mariusza Cieślaka, znalazła się na podium w kategorii szkół biegowych.

Dekoracji zwycięzców dokonał Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu podinsp. Robert Frąckowiak, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu nadkom. Karol Pawłowski oraz przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego Roman Buczkowski.

Wszystkim biegaczom gratulujemy.

(KWP we Wrocławiu/js)