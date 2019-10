Rozbita grupa przestępcza - szukamy pokrzywdzonych Data publikacji 01.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP i szczecińscy prokuratorzy proszą o kontakt osoby pokrzywdzone przez członków rozbitej zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa działała w latach 2014-2018 w Kamieniu Pomorskim i jego okolicy. Jej członkowie zajmowali się głównie przestępczością narkotykową, ale rozliczenia finansowe prowadzili w sposób bardzo brutalny. Na swoim koncie mogą mieć porwania, pobicia, wymuszenia rozbójnicze, uszkodzenia mienia i wiele innych.

Z ustaleń policjantów CBŚP z Zarządu w Szczecinie wynika, że zorganizowana grupa mogła działać na przestrzeni czterech lat, od września 2014 roku. Terenem ich wpływów miało być województwo zachodniopomorskie, ale głównie Kamień Pomorski i jego okolica. Śledczy ustalili, że członkowie grupy mogli uczestniczyć w obrocie dziesiątek kilogramów narkotyków, m.in. marihuany, amfetaminy czy ecstasy. Podejrzani są także o niszczenie mienia, podpalenia samochodów, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, groźby, pobicia, a także pranie pieniędzy.

Według śledczych członkowie grupy mogą być także odpowiedzialni za pozbawienie wolności mężczyzny w 2017 roku i jego pobicie. W tym przypadku pokrzywdzony był tak zastraszony, że nie poinformował o tym fakcie policjantów. Funkcjonariusze sami ustalili okoliczności przestępstwa i dotarli do ofiary.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, w minionym tygodniu policjanci CBŚP przygotowali akcje, podczas której zatrzymali 5 osób. Wówczas także przeszukano miejsca zamieszkania oraz obiekty użytkowane przez podejrzanych. W efekcie czego zabezpieczono narkotyki, tj.: marihuanę i amfetaminę. Przejęto także urządzenia służące do porcjowania narkotyków oraz niebezpieczne narzędzia, w tym maczety. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono m.in. pieniądze, samochody oraz biżuterię, w tym luksusowy samochód wart ok. 350 tys. zł i zegarek wartości ok. 40 tys. zł.

W Zachodniopomorskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zatrzymanym przedstawiono łącznie 18 zarzutów, w tym m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a dodatkowo jeden z mężczyzn jest podejrzany o kierowanie tą grupą.

Decyzją Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód 5 zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące.

Za zarzucane czyny podejrzanym grozić może kara do 12 lat pozbawienia wolności, a Tomaszowi S. grozić może nawet 15 lat więzienia.

Z ustaleń śledczych wynika, że niektóre z przestępstw, w tym pozbawienia wolności, pobicia czy wymuszenia rozbójnicze mogły nie być nigdy zgłoszone policjantom ze względu na obawę o własne zdrowie i życie. W związku z tym policjanci z Zarządu w Szczecinie CBŚP zwracają się z apelem do wszystkich osób pokrzywdzonych działalnością przestępczą grupy, o której kierowanie jest podejrzany Tomasz S., znany także pod pseudonimem "Bąbel".

Jeśli padłeś ofiarą lub masz wiedzę o takich osobach prosimy o kontakt osobisty z policjantami CBŚP przy ul. Małopolskiej 15 w Szczecinie, ewentualnie kontakt telefoniczny z prowadzącym sprawę – nr tel. (91) 821-68-35 lub do sekretariatu – nr tel. (91) 821-68-05 w godz. 8:00 – 15:00.